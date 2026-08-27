Vaccini e salute pubblica, l’attacco di Avanti PSI a Borghi: “Chi fa politica deve assumersi la responsabilità di ciò che dice”
Dura presa di posizione dell'esponente politico del direttivo cittadino del partito contro le esternazioni del senatore leghista dopo il tragico decesso di una minore per una malattia prevenibile con la vaccinazione
Torna al centro del dibattito politico il tema della prevenzione sanitaria e dell’obbligo vaccinale, sulla scia del tragico decesso di una bambina causa di una malattia prevenibile per cui non esiste cura. Un tema che registra l’intervento di Vincenzo Remine, esponente del direttivo cittadino di Avanti PSI Varese, che critica aspramente le dichiarazioni e le posizioni espresse dal senatore della Lega Claudio Borghi.
Secondo l’esponente dei socialisti varesini, sostenere posizioni contrarie agli obblighi vaccinali e ridurre la discussione pubblica parlando di «cazzate delle virostar» rappresenta un atteggiamento irresponsabile da parte di chi ricopre ruoli istituzionali. La tutela della salute collettiva e dei minori impone infatti il raggiungimento di coperture adeguate, pari ad almeno il 95% della popolazione, obiettivo che rende indispensabile lo strumento dell’obbligo in assenza di una vaccinazione spontanea diffusa.
Nel mirino della critica ci sono anche le giustificazioni offerte di fronte alla diffidenza della cittadinanza: per Remine, chi fa politica non può alimentarla in pubblico per poi “lavarsene le mani” o scaricare le responsabilità su chi introduce le norme di tutela sanitaria. La politica, conclude la nota, ha il dovere di fare informazione seria sulla salute e sulla prevenzione, senza cedere a giochi di scaricabarile quando le conseguenze delle proprie narrazioni si fanno drammatiche.
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