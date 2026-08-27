Varese News

Politica

Vaccini e salute pubblica, l’attacco di Avanti PSI a Borghi: “Chi fa politica deve assumersi la responsabilità di ciò che dice”

Dura presa di posizione dell'esponente politico del direttivo cittadino del partito contro le esternazioni del senatore leghista dopo il tragico decesso di una minore per una malattia prevenibile con la vaccinazione

vaccini

Torna al centro del dibattito politico il tema della prevenzione sanitaria e dell’obbligo vaccinale, sulla scia del tragico decesso di una bambina causa di una malattia prevenibile per cui non esiste cura. Un tema che registra l’intervento di Vincenzo Remine, esponente del direttivo cittadino di Avanti PSI Varese, che critica aspramente le dichiarazioni e le posizioni espresse dal senatore della Lega Claudio Borghi.

Secondo l’esponente dei socialisti varesini, sostenere posizioni contrarie agli obblighi vaccinali e ridurre la discussione pubblica parlando di «cazzate delle virostar» rappresenta un atteggiamento irresponsabile da parte di chi ricopre ruoli istituzionali. La tutela della salute collettiva e dei minori impone infatti il raggiungimento di coperture adeguate, pari ad almeno il 95% della popolazione, obiettivo che rende indispensabile lo strumento dell’obbligo in assenza di una vaccinazione spontanea diffusa.

Nel mirino della critica ci sono anche le giustificazioni offerte di fronte alla diffidenza della cittadinanza: per Remine, chi fa politica non può alimentarla in pubblico per poi “lavarsene le mani” o scaricare le responsabilità su chi introduce le norme di tutela sanitaria. La politica, conclude la nota, ha il dovere di fare informazione seria sulla salute e sulla prevenzione, senza cedere a giochi di scaricabarile quando le conseguenze delle proprie narrazioni si fanno drammatiche.

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.