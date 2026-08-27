Valle Olona in festa per Sant’Agostino: dieci giorni tra preghiera, spettacoli e buona cucina

La comunità di Valle Olona si prepara a vivere oltre dieci giorni di celebrazioni per la Festa Patronale di Sant’Agostino. Da venerdì 28 agosto a metà settembre la parrocchia propone un ricco calendario di appuntamenti che intreccia momenti liturgici, occasioni di riflessione, solidarietà, spettacoli e stand gastronomici. Un evento centrale per il rione e per l’intera Comunità Pastorale Samuele Marzorati, pensata per accompagnare il rientro alle attività lavorative e scolastiche con uno spirito di condivisione e attenzione agli altri.

Il senso della festa e le parole di don Maurizio

Il percorso parte venerdì 28 agosto con la prima celebrazione liturgica dedicata al Santo di Ippona. A guidare questo tempo di festa è un’idea precisa di accoglienza e presenza sul territorio, focalizzata sul significato più profondo della misericordia.

«La misericordia di Dio non può essere intesa come un vuoto buonismo – l’appello di don Maurizio Cantù, responsabile della Comunità Pastorale Marzorati – come un esonero dai comandamenti di Dio. Non avrebbe senso. Allora le occasioni di incontro che sperimenteremo nei prossimi giorni siano per ciascuno di noi una palestra di vita secondo il Vangelo, guardando anche all’inizio di tutte le attività lavorative, scolastiche e sociali dell’anno che inizia».

Tra solidarietà e incontri per il quartiere

Accanto ai momenti liturgici, il programma riserva uno spazio importante alle realtà educative e sociali del territorio. Giovedì 10 settembre si terrà un incontro con gli educatori della cooperativa “Il Millepiedi”, operante nel cuore del rione con un centro dedicato ai servizi socio-educativi e al supporto di persone con disabilità e delle loro famiglie.

L’evento vuole essere un’occasione di dialogo e testimonianza diretta per far conoscere i progetti attivi nel quartiere e rafforzare la rete di solidarietà locale.

Stand gastronomici, commedia e intrattenimento

Nel weekend di metà settembre la festa entrerà nel vivo della socialità e del divertimento all’interno degli spazi dell’oratorio. Sabato 12 settembre aprirà il banco gastronomico tradizionale con la trippa, seguito alle ore 21.00 dalla commedia intitolata “Voci di Paese”.

Domenica 13 settembre le attività proseguiranno per tutto il pomeriggio con l’incanto dei canestri, i gonfiabili per i più piccoli, la pesca di beneficenza di Sant’Agostino e il banco di ristoro. La serata proseguirà dalle 19.30 con specialità a base di polenta e lo spettacolo del mangiafuoco Marco Fioratti. La programmazione ricreativa si estenderà anche a domenica 20 settembre, con il pranzo in oratorio e lo spettacolo di giocoleria e clowneria a cura del Millepiedi.

I momenti liturgici e la memoria

Le celebrazioni religiose vedranno un momento culminante domenica 13 settembre alle ore 10.00 con la Santa Messa Solenne nella chiesa parrocchiale di Valle Olona.

Lunedì 14 settembre, alle ore 21.00, la comunità si ritroverà in chiesa per un momento di preghiera in ricordo dei defunti dell’anno. Le funzioni si concluderanno domenica 20 settembre alle ore 10.00 con una Messa speciale rivolta in particolar modo agli ammalati e agli anziani del quartiere.