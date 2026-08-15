Valmori fa doppietta e la Castellanzese pareggia in rimonta sul campo della Trevigliese

La Castellanzese chiude sul 2-2 il terzo test pre-stagionale giocato a Treviglio. I neroverdi di mister Bolzoni approcciano la partita con intraprendenza: Bayo Sarr si ritaglia subito lo spazio per la conclusione trovando l’opposizione di Maccherini in presa bassa, mentre Chessa scodella un pallone su punizione allontanato dalla difesa di casa e poi tenta il tiro a giro dal vertice dell’area, sfiorando il palo. La Trevigliese sblocca il punteggio alla prima occasione utile grazie a un calcio di rigore: dal dischetto Scidone individua l’angolino basso a destra di Bongini, che tocca la sfera senza trattenere.

Nella ripresa i padroni di casa raddoppiano per un’azione sfortunata della retroguardia ospite, con il pallone piovuto da un traversone da destra che carambola su Tordini e finisce in rete. La reazione neroverde si affida al sinistro di Ferrari, fuori di poco, alla conclusione di Boccadamo e alla traiettoria da corner di Panzani, respinta d’istinto dal portiere di casa.

La spinta offensiva della squadra trova lo sbocco decisivo attorno al ventesimo della ripresa. Boccadamo affonda sulla corsia sinistra e serve Valmori al centro dell’area: l’attaccante interviene in scivolata da due passi e accorcia le distanze. Pochi minuti dopo arriva la rete del definitivo pari. Tonon pesca Valmori sul filo del fuorigioco con un lancio dalla propria metà campo; il controllo rapido permette alla punta di involarsi verso la porta e battere l’estremo difensore. Nel finale lo stesso Valmori sfiora la tripletta personale con un colpo di testa a lato di pochissimo.

TABELLINO

TREVIGLIESE – CASTELLANZESE 2-2 (1-0)

RETI: 37’ pt rig. Scidone (T), 7’ st aut. Tordini (T), 18’ st Valmori (C), 41’ st Valmori (C)

TREVIGLIESE: Maccherini; Romani, Donarini, Deviardi, Del Carro, Moraschi, Valagussa, Albani, Scidone, Mehmetaj, Di Palma. A disposizione: Moroni, Alvarez, De Gradi, Ravarini, Locatelli, Palmieri, Rama, Finardi. Allenatore: Stefano Brognoli

CASTELLANZESE PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Bongini; Rusconi, Sassaro (8’ pt Ballarini), Tordini; Angelè, Giuliani, Castelletto, Paleari, Bayo Sarr, Chessa; Dioh E.

CASTELLANZESE SECONDO TEMPO (3-4-2-1): Bongini (15’ st Agostino); Matella, Ballararini (32’ st Rusconi), Tordini (15’ st Villa); Ferrari, Tonon, Castelletto (15’ st Dioh M.), Boccadamo; Panzani, Chessa (15’ st Cirigliano); Dioh E. (15’ st Valmori). Allenatore: Francesco Bolzoni

ARBITRO: Simone Cimino (Monza)

RECUPERO: 1’ + 1’