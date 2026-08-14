Vandali contro il patrimonio pubblico, tre minori denunciati a Marchirolo

Nuovi episodi di danneggiamento ai danni del patrimonio pubblico hanno spinto l’Amministrazione comunale di Marchirolo a fare il punto sulla situazione e sulle attività di controllo messe in campo nelle ultime settimane. A finire nel mirino sono stati diversi beni e strutture della comunità: il sistema automatico di apertura e chiusura del cancello del Parco Odoni, la vetrata della nuova mensa scolastica e i cavi dell’impianto di illuminazione della chiesa di San Martino, che sono stati tagliati.

Si tratta, sottolinea il Comune, di episodi che oltre a compromettere il corretto utilizzo e la sicurezza degli spazi pubblici comportano anche costi per le casse comunali. Le risorse necessarie per le riparazioni, infatti, vengono sottratte ad altri interventi e servizi destinati alla collettività.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza comunale, sono stati individuati gli autori di alcuni dei danneggiamenti. Si tratta di tre minorenni, convocati insieme ai rispettivi genitori. Per loro è previsto il deferimento alle autorità competenti, con le conseguenze sul piano penale e civile previste dalla legge.

L’attività di controllo ha riguardato anche il rispetto delle disposizioni sulla sicurezza urbana. In applicazione dell’ordinanza sindacale numero 40 del 16 luglio 2026, emanata per la tutela della quiete pubblica, dell’incolumità e della sicurezza urbana, sono stati identificati sei soggetti ai quali è stato notificato un verbale di violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento.

Altri tre verbali, con le relative sanzioni, sono stati invece notificati ad altrettanti cittadini sorpresi a utilizzare i cestini pubblici per il conferimento di rifiuti domestici, in violazione delle norme. Una pratica che, evidenzia il Comune, compromette sia il decoro sia la funzionalità dei servizi, in particolare nel centro storico e nelle aree pubbliche del paese.

Sul fronte del decoro urbano, durante il periodo estivo sono state inoltre intensificate le attività di pulizia delle piazze e delle principali aree pubbliche. Un impegno che ha coinvolto gli operai comunali anche attraverso turni straordinari e festivi.

Un contributo importante è arrivato anche dalle forze impegnate sul territorio. L’Amministrazione sottolinea infatti il lavoro congiunto della Polizia Locale Intercomunale di Marchirolo e del Comando Stazione dei Carabinieri di Marchirolo, che hanno effettuato controlli e interventi coordinati anche nelle ore serali e notturne, con l’obiettivo di contenere i comportamenti che disturbano la quiete pubblica e garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

«La tutela della cosa pubblica è un principio fondamentale che richiede il rispetto di tutti», sottolinea il sindaco Emanuele Maria Schipani, che ha rivolto un ringraziamento agli operatori impegnati nei controlli e ai cittadini che collaborano con le istituzioni.

«La sicurezza urbana è un bene comune: si costruisce insieme, si difende insieme, si rispetta insieme», è il messaggio conclusivo del primo cittadino, che invita a mantenere alta l’attenzione e a rafforzare il senso civico della comunità.