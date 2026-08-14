Varese celebra don Vittorione a cent’anni dalla nascita: una giornata dedicata al valore del dono

Non soltanto ricordare un grande varesino, ma chiedersi che cosa la sua vita possa dire ancora oggi alla città in cui è nato. È questo il significato del convegno “Scegli ciò che vale – La forza creatrice del dono”, promosso sabato 5 settembre 2026 da Africa Mission – Cooperazione and Development ETS, sede distaccata di Varese – Gruppo Amici di don Vittorione, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della nascita di Vittorio Pastori, per tutti don Vittorione.

Per Varese non si tratta di una ricorrenza come le altre. Don Vittorione è parte della storia della città: qui nacque nel 1926, qui maturò una parte fondamentale del suo cammino umano e cristiano e dalla comunità varesina partì un’esperienza destinata a trasformarsi in oltre cinquant’anni di impegno al fianco delle popolazioni africane, in particolare in Uganda. Un legame che Varese ha riconosciuto anche pubblicamente, dedicandogli una piazza alla Rasa e attribuendogli la Martinella del Broletto.

Ma a Varese l’eredità di don Vittorione non è stata soltanto custodita nella memoria. Negli ultimi anni gli Amici di don Vittorione e il gruppo varesino di Africa Mission hanno continuato a lavorare sul territorio, coinvolgendo famiglie e realtà della società civile nel sostegno concreto ai progetti in Uganda. Un dato racconta meglio di molti altri questa continuità: tra il 2004 e il 2026 la solidarietà varesina ha contribuito alla realizzazione di 32 pozzi, donando acqua potabile a 17.786 persone in Uganda.

Pozzi realizzati per essere segno concreto di solidarietà e condivisione con chi vive in condizioni di estremo bisogno, come le popolazioni del Karamoja, ma anche per valorizzare e rendere visibile quel patrimonio di valori, impegno civile e responsabilità che appartiene alla società varesina. I pozzi sono stati dedicati ai donatori, alla memoria di familiari e amici, e di figure che hanno segnato la storia della città, come Giuseppe Zamberletti, Salvatore Furia, Giovanni Borghi e monsignor Pasquale Macchi. Veri e propri “monumenti vivi”, capaci di trasformare il ricordo e i valori testimoniati da queste persone in acqua, salute e futuro per intere comunità ugandesi.

A cento anni dalla sua nascita, però, la domanda non riguarda soltanto il passato. “Sto spendendo bene la mia vita?” è l’interrogativo scelto come filo conduttore della giornata. Una provocazione che parla anche alla Varese di oggi: ai giovani che cercano una direzione per il proprio futuro, agli adulti, alle famiglie, e a quanti si interrogano su quale spazio possano avere il servizio, la gratuità e la responsabilità verso gli altri in una società sempre più individualista.

Il convegno metterà per questo a confronto generazioni diverse di volontari. Attraverso le loro testimonianze si cercherà di comprendere che cosa significhi oggi partire, incontrare una cultura diversa, mettersi al servizio di una comunità e, soprattutto, trasformare quell’esperienza in una responsabilità capace di continuare anche una volta tornati a casa.

La scelta dei luoghi rende ancora più evidente il rapporto con Varese. Il convegno, realizzato con il patrocinio del Comune di Varese, inizierà alle 10.30 alla Rasa, con un momento di raccoglimento sulla tomba di don Vittorione.

Alle 11, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, si apriranno i lavori con don Maurizio Noberini, presidente di Africa Mission, e Carlo Venerio Antonello, presidente di AMCD ETS, seguiti dall’intervento di don Samuele Pinna, che approfondirà il carisma di don Vittorione, e dall’incontro con i volontari.

Il pranzo delle 13.30, preparato da Carletto del Bianchi Bar e dal Gruppo Alpini, sarà presso l’Oratorio ed è aperto alla comunità.

Nel pomeriggio filmati, testimonianze e musica con il coro “The Road Home” accompagneranno il percorso di approfondimento.

Alle 18 il convegno entrerà nel cuore istituzionale della città, con l’incontro con il sindaco avvocato Galimberti al Salone Estense del Comune di Varese. La giornata si concluderà alle 20 con una cena solidale al Campus De Filippi, organizzata in collaborazione con i Lions Club II Circ. Zona A, Distretto 108 Ib1.

Le celebrazioni proseguiranno domenica 6 settembre alle 10 nella Basilica di San Vittore, con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Damiano Guzzetti, vescovo di Moroto, in Uganda.

Il 5 settembre vuole dunque essere un appuntamento della città e per la città. Ricordare don Vittorione significa interrogarsi su come una comunità possa ancora generare persone capaci di uscire dai propri confini, incontrare chi è più fragile e trasformare la solidarietà da sentimento in scelta concreta.

È questa l’eredità che, a cento anni dalla sua nascita, Varese è chiamata non soltanto a custodire, ma a rimettere in circolo e a trasformare in nuove opere. Per informazioni: africamission@coopsviluppo.org – tel. 320 671 1188