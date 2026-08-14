Varese, incendio di sterpaglie a Masnago: forte odore di fumo nel quartiere

Un forte odore di fumo ha messo in allarme nella mattinata di venerdì 14 agosto il quartiere di Masnago, a Varese. Numerose le segnalazioni arrivate anche in redazione. I Vigili del Fuoco hanno confermato che all’origine del fumo c’è stato un incendio di sterpaglie, rapidamente contenuto e senza particolari conseguenze. (foto di repertorio)

L’episodio riporta però l’attenzione sulle condizioni di forte siccità che stanno rendendo diverse aree della Lombardia particolarmente vulnerabili agli incendi. Una situazione che in queste ore sta impegnando in modo significativo anche il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, chiamato a inviare uomini fuori provincia: dieci operatori sono impegnati nel grande incendio di Como, mentre altri otto si trovano a Verbania.