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Varese, nuovo innesto in difesa e amichevole con il Gavirate: nel girone D c’è il colpo Defrel

La società biancorossa chiude per il difensore classe 2009 Gabriele Castellucchio dalla Cremonese e affronta la formazione rossoblù in un test amichevole ad ingresso gratuito al centro sportivo delle Bustecche. L'attaccante francese al Cittadella Modena

Varese 2026-2027, allenamento e partitella

Nella giornata di mercoledì 26 agosto il Varese muove i propri passi su due binari paralleli, dividendosi tra le ultime operazioni di mercato e il lavoro giocato sul campo. La società biancorossa puntella l’organico a disposizione dello staff tecnico, inserendo un nuovo profilo per la gestione dei giovani in quota, mentre nel tardo pomeriggio i ragazzi di mister Ciceri saranno impegnati in un test amichevole.

Un nuovo under per la difesa

Sul fronte del calciomercato è in arrivo un rinforzo per il reparto arretrato. La società ha definito l’ingaggio di Gabriele Castellucchio, difensore di fascia destra classe 2009 proveniente dalla Cremonese.

L’arrivo del giovane terzino permette di ampliare le opzioni a disposizione per la gestione degli “under”, un fattore tattico e regolamentare strategico per il campionato di Serie D.

Amichevole alle Bustecche contro il Gavirate

Oltre alle trattative di mercato, la giornata prevede anche il ritorno in campo per una prova generale. Alle ore 18.30, al centro sportivo delle Bustecche, il Varese affronterà in amichevole il Gavirate, formazione registrata nel campionato di Promozione.

L’ingresso all’impianto sarà gratuito per tutti i tifosi. Il test rappresenta un’occasione per oliare i meccanismi di gioco e confermare l’intesa tra le due società, legate da una stretta collaborazione a livello di settore giovanile.

Il colpo del Cittadella Modena nel girone D

Nel frattempo arrivano novità rilevanti anche per il quadro generale della competizione. Il girone D di Serie D, che vedrà impegnate le formazioni della provincia di Varese, registra un innesto di alto profilo per una delle rivali di categoria.

Il Cittadella Modena ha infatti ufficializzato l’ingaggio dell’attaccante francese classe 1991 Gregoire Defrel, giocatore con un lungo passato in Serie A con le maglie di Sassuolo, Sampdoria e Roma.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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