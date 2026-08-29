Varese, riapre il Cinema Teatro Nuovo di Filmstudio 90: festa d’inaugurazione con le nuove poltrone

Completati i lavori estivi di rinnovamento resi possibili dal bando regionale e dal superamento dei 30.000 euro di crowdfunding. Giovedì 3 settembre la serata con il film “Io e Annie” in lingua originale

Giovedì 3 settembre il Cinema Teatro Nuovo di Varese, in viale dei Mille 39, riapre le proprie porte al pubblico al termine dei lavori di rinnovamento condotti durante l’estate dall’associazione Filmstudio 90 APS.

L’intervento principale ha riguardato la sostituzione delle poltrone della sala, operazione finanziata grazie al contributo del bando di Regione Lombardia per l’adeguamento delle sale da spettacolo e dal completamento della campagna di crowdfunding “Pensiamo solo alle poltrone”, che ha recentemente superato l’obiettivo fissato a 30.000 euro grazie alle donazioni degli spettatori.

La serata di riapertura inizierà alle ore 20.15 con un aperitivo di benvenuto curato da Le Vegabonde, mentre alle 21.00 è in programma la proiezione del film “Io e Annie” (1977) di Woody Allen con Diane Keaton, proposto in lingua originale con sottotitoli in italiano. La scelta del titolo richiama lo spot promosso a sostegno della raccolta fondi avviata lo scorso aprile.

L’ingresso alla serata sarà ad offerta libera per sostenere le attività culturali dell’associazione. Per partecipare è necessario prenotare il posto tramite la piattaforma Eventbrite; per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo filmstudio90@filmstudio90.it.