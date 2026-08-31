Varese rinnova “Sport per tutti”: corsi gratuiti per giovani e famiglie, via alle domande

Riparte l’iniziativa comunale “Sport per tutti“, il progetto promosso dall’amministrazione comunale di Varese che permette ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro di accedere gratuitamente ai corsi organizzati dalle associazioni sportive cittadine. L’offerta comprende diverse discipline, tra cui karate, pallavolo, ginnastica artistica, pallacanestro, calcio e parkour.

L’iniziativa, presentata dall’assessore allo Sport Stefano Malerba, prevede una corsia preferenziale per i residenti nel Comune di Varese, i quali potranno presentare la richiesta dal 1° al 30 settembre. A partire dal 30 settembre e fino al 30 novembre, le adesioni saranno aperte anche ai residenti fuori comune, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le società e associazioni che mettono a disposizione le quote gratuite beneficeranno in cambio dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali a tariffe agevolate.

Il beneficio è rivolto a coloro che intendono frequentare corsi della durata di almeno 6 mesi nell’arco della stagione sportiva. Le domande di adesione possono essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo sportpertutti@comune.varese.it oppure consegnate a mano presso lo sportello dell’Ufficio Sport del Comune (aperto il martedì dalle 9:00 alle 12:00 e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30). La modulistica e il dettaglio delle realtà accreditate sono consultabili sul portale web del Comune di Varese.