Varese rinnova “Sport per tutti”: corsi gratuiti per giovani e famiglie, via alle domande
Iscrizioni aperte dal 1° settembre per le famiglie con ISEE fino a 20mila euro. Mese di settembre riservato ai residenti, poi via alle richieste dei fuori comune
Riparte l’iniziativa comunale “Sport per tutti“, il progetto promosso dall’amministrazione comunale di Varese che permette ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 20.000 euro di accedere gratuitamente ai corsi organizzati dalle associazioni sportive cittadine. L’offerta comprende diverse discipline, tra cui karate, pallavolo, ginnastica artistica, pallacanestro, calcio e parkour.
L’iniziativa, presentata dall’assessore allo Sport Stefano Malerba, prevede una corsia preferenziale per i residenti nel Comune di Varese, i quali potranno presentare la richiesta dal 1° al 30 settembre. A partire dal 30 settembre e fino al 30 novembre, le adesioni saranno aperte anche ai residenti fuori comune, fino a esaurimento dei posti disponibili. Le società e associazioni che mettono a disposizione le quote gratuite beneficeranno in cambio dell’utilizzo degli impianti sportivi comunali a tariffe agevolate.
Il beneficio è rivolto a coloro che intendono frequentare corsi della durata di almeno 6 mesi nell’arco della stagione sportiva. Le domande di adesione possono essere inviate tramite posta elettronica all’indirizzo sportpertutti@comune.varese.it oppure consegnate a mano presso lo sportello dell’Ufficio Sport del Comune (aperto il martedì dalle 9:00 alle 12:00 e il giovedì dalle 14:30 alle 16:30). La modulistica e il dettaglio delle realtà accreditate sono consultabili sul portale web del Comune di Varese.
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