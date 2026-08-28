Varese si prepara a festeggiare i cento anni dalla nascita di don Vittorione con due incontri e una cena solidale

Il 5 e 6 settembre Rasa e Varese ospiteranno le iniziative promosse da Africa Mission. Tra i momenti centrali la cena benefica al Campus De Filippi

A una settimana dall’appuntamento, Varese si prepara a ricordare don Vittorione Pastori nel centenario della nascita con Scegli ciò che vale – la forza creatrice del dono, due giornate di riflessione, testimonianza e incontro promosse da Africa Mission – Cooperation and Development ETS, sede di Varese “Amici di Don Vittorione”.

Il programma, in calendario sabato 5 e domenica 6 settembre, coinvolgerà Rasa e il centro cittadino e vuole riportare al centro l’attualità del messaggio del sacerdote varesino, capace di trasformare la fede in responsabilità concreta verso gli ultimi, in particolare in Africa.

La giornata di sabato 5 settembre si aprirà alle 10.30 alla Rasa con un momento di preghiera sulla tomba di don Vittorione. Alle 11, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, prenderanno il via i lavori con saluti, testimonianze e l’intervento Riscopriamo Don Vittorione, a cura di don Samuele Pinna. Volontari e amici di Africa Mission racconteranno esperienze e progetti, mettendo a confronto generazioni diverse sul significato del dono, del servizio e dell’impegno civile.

Dopo il pranzo comunitario delle 13.30 all’oratorio della Rasa, organizzato dal Bianchi Bar e dal Gruppo Alpini di Varese, il pomeriggio proseguirà alle 15.30 con una rassegna di canti popolari africani e di altri Paesi del mondo proposta da The Road Home Choir, diretto da Michele Fior. Alle 18 il programma si sposterà nel Salone Estense del Comune di Varese per l’incontro con la cittadinanza Don Vittorione, la forza della fede, con il saluto del sindaco Davide Galimberti, delle

autorità e le testimonianze di chi ha conosciuto personalmente il fondatore.

Uno dei momenti centrali sarà la Cena solidale delle 20 al Campus De Filippi di Varese. Non soltanto un momento conviviale, ma un’occasione concreta per sostenere Africa Mission e ritrovarsi attorno al tema scelto per il centenario: la forza creatrice del dono. La serata è organizzata con il sostegno dei Lions Club della II Circoscrizione, Zona A, Distretto 108 Ib1, che hanno scelto di affiancare l’iniziativa e il suo obiettivo solidale. Durante la cena saranno proposti anche un breve filmato dedicato a don Vittorione e una presentazione delle attività svolte dal 2004 al 2026 dal gruppo varesino “Amici di Don Vittorione” il cui dato più eclatante è di avere contribuito alla realizzazione di 32 nuovi pozzi per acqua pulita a beneficio di 18.786 persone.

«La partecipazione alla cena – spiegano gli organizzatori – rappresenta quindi un modo semplice e diretto per contribuire ai progetti dell’associazione, ma anche per conoscere più da vicino una storia nata a Varese e diventata, negli anni, una rete di solidarietà internazionale».

Il programma si concluderà domenica 6 settembre alle 10 nella Basilica di San Vittore con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Damiano Guzzetti, vescovo della diocesi di Moroto, in Uganda. Un finale simbolico per due giornate che vogliono unire memoria e futuro, ricordando don Vittorione non soltanto attraverso ciò che ha fatto, ma attraverso ciò che il suo esempio può ancora generare oggi.

Per informazioni e prenotazioni si può telefonare ai numeri 3206711188; 3346921327 o 3356151297; oppure inviare una email all’indirizzo africamission@coopsvilupp.org.