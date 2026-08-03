Varese Van Vlaanderen Kids: quando le gare “master” sostengono il ciclismo giovanile
A Orino si è disputata la gimkana per mini-corridori tra i 7 e i 12 anni, "gemmata" dalla manifestazione disputata a giugno. Parte dei proventi sono serviti a organizzare l'evento per i più piccoli
Sessanta bambini hanno potuto correre grazie ai proventi di una gara per adulti. In un mondo – quello del ciclismo – dove troppo spesso l’attenzione degli organizzatori è rivolta ai master, talvolta a scapito dell’attività giovanile (il cui calendario è molto più spoglio che in passato), una iniziativa come quella andata in scena domenica 2 agosto a Orino merita di essere sottolineata. E presa ad esempio da qui in avanti.
Riavvolgiamo il nastro: nel piccolo centro della Valcuvia si è disputata la Varese Van Vlaanderen Kids, manifestazione dedicata alla categoria Giovanissimi (7-12 anni) e disputata sotto l’egida federale grazie all’impegno della S.C. Orinese e da Ciclovarese. La formula scelta non è stata quella della tradizionale corsa in linea, bensì una gimkana che è specialità particolarmente utile e divertente per i bambini, i quali possono accrescere le propria qualità di “guida” della bicicletta. Ne sono arrivati circa 60, un numero non piccolo anche considerando la collocazione di inizio agosto.
Ma, appunto, la cosa più bella è stato il fatto che l’evento sia “gemmato” dalla Varese Van Vlaanderen dello scorso mese di giugno: una manifestazione per adulti, in cui parte del ricavato è servito a finanziare la giornata per bambini a Orino. Un circolo virtuoso che, appunto, ha permesso a tanti piccoli atleti di trascorrere una giornata sui pedali e agli organizzatori di avere le “spalle coperte” dagli introiti della randonnée dei “grandi”.
Al termine dell’appuntamento, dedicato alla memoria di Sandro Gianoli e Carolina Dalla Bona, le grandi premiazioni al centro sportivo TopoSport, officiate dal presidente provinciale della FCI Igor Giaron affiancato da Piermarco Poli, Miriam Martinoli, Roberto Bof, Rita Gianoli e Sabrina Ambrosini. Il trofeo per società è andato ai padroni di casa della Orinese davanti al GS San Macario Valerio Biolo e alla Lavena Coop di Ponte Tresa.
I vincitori delle diverse categorie sono stati Francesco Sandrinelli (Orinese), Aron Spozio (Lavena Coop), Massimo Carini (Orinese), Matteo Migliavacca (Orinese), Ludovico Pacelli (San Macario Valerio Biolo), Francesco Daverio (Orinese), Linda Catanese (Lavena Coop), Viola Santantonio (Besanese), Ambra Patelli (Lavena Coop), Clarissa Sandrinelli (Orinese) e Anita Pettenuzzo (Prealpino).
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