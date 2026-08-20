Varesotto e nodo di Milano cambia l’allerta meteo: restano criticità idrogeologiche e idrauliche

Dalla mezzanotte di venerdì 21 agosto terminerà l’allerta arancione per temporali su laghi e Prealpi Varesine, mentre sul territorio resterà attiva una criticità gialla per rischio idrogeologico. È quanto prevede l’ultimo bollettino di Protezione civile diffuso da Regione Lombardia, che conferma comunque condizioni di instabilità anche per la giornata di venerdì.

Nel Varesotto resta l’allerta gialla per rischio idrogeologico

Per la zona omogenea dei Laghi e Prealpi Varesine l’allerta arancione per temporali resta valida fino alle ore 00 di venerdì 21 agosto.

Non si azzera però il quadro di attenzione:resta infatti in vigore una allerta gialla per rischio idrogeologico, con fase operativa minima di attenzione, valida fino al prossimo aggiornamento. Il rischio idraulico e quello per vento forte risultano invece in codice verde.

La Regione segnala che, anche in assenza di precipitazioni particolarmente intense, i terreni già saturi possono favorire frane superficiali, smottamenti, ruscellamenti e innalzamenti dei corsi d’acqua minori.

Nodo idraulico di Milano: restano due allerte gialle

Anche per il Nodo idraulico di Milano, che comprende anche parte delle province di Varese, l’allerta arancione per temporali termina a mezzanotte. Restano però due criticità gialle: una per rischio idrogeologico e una per rischio idraulico, entrambe con fase operativa minima di attenzione e valide fino al prossimo aggiornamento.

Il bollettino richiama in particolare la possibilità di innalzamenti dei livelli idrometrici, allagamenti, criticità lungo il reticolo idraulico e difficoltà per le reti di drenaggio urbano, con particolare attenzione all’area metropolitana milanese.

Instabilità ancora presente venerdì

Per venerdì 21 agosto Regione Lombardia prevede ancora condizioni di tempo instabile almeno fino alla seconda parte della giornata, con precipitazioni più diffuse e a carattere anche stratiforme. Possibili massimi locali compresi tra 80-120 mm/12h e 150/220mm/24h, facendo riferimento in particolare agli eventi a cavallo tra la seconda parte della giornata di oggi 20/08 e la prima parte della giornata di domani 21/08