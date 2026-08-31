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Vedano Olona accoglie l’arcivescovo Delpini per i 70 anni della chiesa di San Maurizio

Mercoledì 2 settembre la visita dell’arcivescovo di Milano per il 70esimo anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale. Alle 21 la messa solenne, accompagnata dal suono delle otto campane

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Campane in festa a Vedano Olona per la visita dell’arcivescovo di Milano Mario Delpini, atteso in paese mercoledì 2 settembre in occasione del 70esimo anniversario della dedicazione della chiesa parrocchiale di San Maurizio.

L’arcivescovo celebrerà alle 21 la messa solenne nella chiesa di San Maurizio. L’appuntamento compare anche nell’agenda ufficiale dell’Arcivescovo della Diocesi di Milano, che per la serata del 2 settembre indica la celebrazione eucaristica nella parrocchia vedanese. La ricorrenza ricorda i settant’anni dalla dedicazione della chiesa, datata 2 settembre 1956.

Ad accompagnare la serata ci sarà anche la voce delle campane di San Maurizio. In occasione dell’arrivo dell’arcivescovo in piazza e soprattutto della celebrazione delle 21, il concerto di otto campane suonerà più volte. Sono previsti anche i tre tradizionali segni a concerto solenne, secondo l’antica consuetudine della squadra campanaria vedanese.

Un’occasione particolare per riscoprire anche la tradizione campanaria del paese e il suono dei bronzi della parrocchiale. Il concerto di otto campane risale al 1883, quando le precedenti sei campane vennero rifuse dai Fratelli Barigozzi di Milano per realizzare il nuovo concerto.

Al termine della celebrazione è previsto un momento di festa con l’arcivescovo in piazza San Maurizio, al quale la parrocchia invita tutta la comunità a partecipare.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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