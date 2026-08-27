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Vela Viva 15, successo per la prima tappa sul Ceresio: il 29 agosto la festa si sposta sui laghi del Nord-Ovest

Ampia adesione al primo appuntamento sul Lago di Lugano con le prove in acqua e i cani di salvataggio SICS. Il 29 agosto l'iniziativa sbarca contemporaneamente sugli altri bacini del Nord-Ovest, tra cui il Maggiore e il Lago di Como

Generico 24 Aug 2026

Ha preso il via con un’ampia partecipazione la quarta edizione di Vela Viva 15, la manifestazione promozionale promossa dal Comitato XV Zona FIV per avvicinare cittadini e famiglie allo sport della vela. La prima giornata di eventi, andata in scena sabato 22 agosto sul Lago di Lugano (Ceresio), ha visto una numerosa affluenza di bambini, adulti e curiosi presso le strutture del Circolo Velico Ceresio.

Il programma ha proposto un alternarsi di uscite promozionali in acqua e momenti di approfondimento dedicati alla sicurezza e alla prevenzione. Tra le attrazioni più apprezzate figurano le dimostrazioni delle unità cinofile della SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), la cui presenza ha fornito lo spunto per gli interventi formativi a cura della Croce Rossa Italiana, incentrati sulle buone pratiche da adottare per vivere l’ambiente lacustre in sicurezza.

Archiviata la tappa d’esordio, la manifestazione si prepara al secondo e più esteso appuntamento, in calendario per sabato 29 agosto. In questa data l’iniziativa coinvolgerà simultaneamente diversi bacini del Nord-Ovest: i laghi Viverone, Orta, Maggiore, Como e Iseo, oltre all’Oasi dell’Airone Cenerino.

Il calendario di sabato 29 prevede veleggiate guidate, incontri a tema, iniziative ecologiche di pulizia delle sponde e delle acque, affiancate da momenti di aggregazione con musica e grigliate organizzate dai circoli velici territoriali.

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Pubblicato il 27 Agosto 2026
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