Vela Viva 15, successo per la prima tappa sul Ceresio: il 29 agosto la festa si sposta sui laghi del Nord-Ovest
Ampia adesione al primo appuntamento sul Lago di Lugano con le prove in acqua e i cani di salvataggio SICS. Il 29 agosto l'iniziativa sbarca contemporaneamente sugli altri bacini del Nord-Ovest, tra cui il Maggiore e il Lago di Como
Ha preso il via con un’ampia partecipazione la quarta edizione di Vela Viva 15, la manifestazione promozionale promossa dal Comitato XV Zona FIV per avvicinare cittadini e famiglie allo sport della vela. La prima giornata di eventi, andata in scena sabato 22 agosto sul Lago di Lugano (Ceresio), ha visto una numerosa affluenza di bambini, adulti e curiosi presso le strutture del Circolo Velico Ceresio.
Il programma ha proposto un alternarsi di uscite promozionali in acqua e momenti di approfondimento dedicati alla sicurezza e alla prevenzione. Tra le attrazioni più apprezzate figurano le dimostrazioni delle unità cinofile della SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), la cui presenza ha fornito lo spunto per gli interventi formativi a cura della Croce Rossa Italiana, incentrati sulle buone pratiche da adottare per vivere l’ambiente lacustre in sicurezza.
Archiviata la tappa d’esordio, la manifestazione si prepara al secondo e più esteso appuntamento, in calendario per sabato 29 agosto. In questa data l’iniziativa coinvolgerà simultaneamente diversi bacini del Nord-Ovest: i laghi Viverone, Orta, Maggiore, Como e Iseo, oltre all’Oasi dell’Airone Cenerino.
Il calendario di sabato 29 prevede veleggiate guidate, incontri a tema, iniziative ecologiche di pulizia delle sponde e delle acque, affiancate da momenti di aggregazione con musica e grigliate organizzate dai circoli velici territoriali.
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