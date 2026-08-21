Verde pubblico e nuove nascite: il M5S Saronno chiede il rispetto della legge “Un albero per ogni nato”

Il MoVimento 5 Stelle Saronno interviene sul tema del verde urbano a seguito dell’annuncio, da parte dell’Assessore al Bilancio Mattia Cattaneo, di un nuovo stanziamento di 140 mila euro destinato al ripristino del patrimonio arboreo cittadino. La cifra si aggiunge ai 117 mila euro già previsti nei mesi scorsi, portando l’investimento complessivo a 257 mila euro.

Pur accogliendo favorevolmente la misura economica e condividendo l’importanza della piantumazione come infrastruttura di salute pubblica per il contrasto alle isole di calore, il M5S riporta l’attenzione sull’applicazione delle normative vigenti. In particolare, i rappresentanti locali richiamano la Legge n. 113 del 29 gennaio 1992 (successivamente modificata dalla Legge n. 10 del 14 gennaio 2013), che impone ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti di porre a dimora un albero per ogni neonato residente e per ogni minore adottato entro sei mesi dalla registrazione anagrafica.

Tra i punti sollevati dal gruppo politico figurano:

Obblighi di legge: La normativa richiede che il Comune comunichi alle famiglie il luogo preciso di piantumazione e che il Sindaco, a fine mandato, pubblichi il “Bilancio Arboreo” con il rendiconto degli alberi inseriti nel territorio.

Richiesta di chiarimenti: Il M5S segnala l’assenza di precedenti comunicazioni ufficiali o registri consultabili e chiede all’Amministrazione di confermare se le piantumazioni siano avvenute, fornendo i dati relativi agli ultimi 5 anni su quantità, specie e zone interessate.

Costi e forniture: Viene evidenziato che la legge prevede la fornitura gratuita delle piante da parte della Regione Lombardia tramite i vivai forestali ERSAF, lasciando a carico del Comune le sole operazioni di posa e manutenzione.

Il gruppo sottolinea infine come la questione riguardi tutti i Comuni del territorio sopra i 15.000 abitanti, sollecitando una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni con la cittadinanza.