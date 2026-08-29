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Vergiate festeggia l’85° di fondazione del Gruppo Alpini: il programma del weekend

Sabato 5 e domenica 6 settembre due giorni di eventi tra sfilate, musica e momenti comunitari a Corgeno e nel centro cittadino

alpini vergiate
Sagre, Fiere e Feste

05 Settembre 2026 - 06 Settembre 2026

Il Gruppo Alpini di Vergiate si appresta a festeggiare un traguardo storico nel primo fine settimana di settembre. In occasione dell’85° anniversario di fondazione, le penne nere hanno organizzato due giornate di celebrazioni aperte a tutta la cittadinanza, distribuite tra la frazione di Corgeno e il centro cittadino.

Il programma si apre sabato 5 settembre alle 11.00 presso la sede di via Santa Agnese 3 a Corgeno con l’inaugurazione ufficiale di un nuovo murales, seguita da un rinfresco di benvenuto. La serata prosegue alle 21.00 con il concerto del coro Ai Preat di Busto Arsizio, che proporrà un repertorio di canti alpini e popolari dedicati alla tradizione di montagna.

Domenica 6 settembre le manifestazioni si spostano nel cuore di Vergiate. Il ritrovo è fissato alle 09.00 al campo sportivo di via Uguaglianza per l’accreditamento dei gagliardetti, cui seguirà l’alzabandiera al monumento ai caduti alle 09.45. Alle 10.00 prenderà il via la sfilata per le vie cittadine accompagnata dalla Fanfara Alpina di Asso, con la deposizione di una corona al Sacrario Internazionale del Villaggio del Fanciullo. La mattinata proseguirà con la Messa alle 11.00 nella chiesa di San Martino, il carosello musicale della fanfara alle 12.15 e il rinfresco finale offerto dagli Alpini negli spazi dell’oratorio a partire dalle 13.00, prima della conclusione prevista per le 14.30.

Organizzato da

29 Agosto 2026
Redazione VareseNews
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