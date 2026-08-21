Verso il nuovo PGT: Europa Verde conferma il sostegno al piano in vista del dibattito in Consiglio
Inizio esame del documento in aula a settembre dopo le concertazioni dei mesi scorsi
Entrerà nel vivo agli inizi di settembre l’esame del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) in Consiglio comunale a Varese. Il documento rappresenta il frutto di un lavoro di analisi sulle necessità urbanistiche della città, sviluppato dagli uffici comunali in collaborazione con il Politecnico di Milano.
Alla vigilia del confronto in aula, Europa Verde Provincia di Varese ha espresso il proprio aperto sostegno all’impianto del testo, nato anche a seguito del percorso di concertazione politica promosso dall’amministrazione nei mesi scorsi. Tra i punti cardine sostenuti dalla formazione politica figurano:
Ambiente e clima: Misure per il contenimento e la gestione del riscaldamento urbano.
Mobilità e dissesto: Sviluppo di nuove forme di mobilità e miglior coordinamento negli interventi contro il dissesto idrogeologico.
Spazi pubblici: Recupero di aree verdi urbane volte a favorire l’aggregazione sociale e a migliorare la qualità dell’aria.
Europa Verde ha sottolineato che l’adozione del piano rappresenterà l’avvio di un percorso graduale di attuazione e miglioramento della città, confermando la disponibilità a collaborare alla stesura dei successivi provvedimenti operativi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Più verde e meno cemento contro il calore: il nuovo PGT prepara Varese alle sfide del clima
principe.rosso su Fontana al Corriere torna a parlare della necessità di un cambio di passo nella Lega
principe.rosso su Sicurezza a Gallarate, Dall’Igna replica ai gruppi di Vannacci: “La campagna elettorale è già iniziata”
Felice su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.