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Verso il nuovo PGT: Europa Verde conferma il sostegno al piano in vista del dibattito in Consiglio

Inizio esame del documento in aula a settembre dopo le concertazioni dei mesi scorsi

europa verde verdi varese

Entrerà nel vivo agli inizi di settembre l’esame del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) in Consiglio comunale a Varese. Il documento rappresenta il frutto di un lavoro di analisi sulle necessità urbanistiche della città, sviluppato dagli uffici comunali in collaborazione con il Politecnico di Milano.

Alla vigilia del confronto in aula, Europa Verde Provincia di Varese ha espresso il proprio aperto sostegno all’impianto del testo, nato anche a seguito del percorso di concertazione politica promosso dall’amministrazione nei mesi scorsi. Tra i punti cardine sostenuti dalla formazione politica figurano:

Ambiente e clima: Misure per il contenimento e la gestione del riscaldamento urbano.

Mobilità e dissesto: Sviluppo di nuove forme di mobilità e miglior coordinamento negli interventi contro il dissesto idrogeologico.

Spazi pubblici: Recupero di aree verdi urbane volte a favorire l’aggregazione sociale e a migliorare la qualità dell’aria.

Europa Verde ha sottolineato che l’adozione del piano rappresenterà l’avvio di un percorso graduale di attuazione e miglioramento della città, confermando la disponibilità a collaborare alla stesura dei successivi provvedimenti operativi.

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Pubblicato il 21 Agosto 2026
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