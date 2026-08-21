Viaggio nel Medioevo a Cittiglio, la rinascita di San Biagio tra scoperte e visite guidate

Un viaggio lungo quasi quarant’anni, fatto di scavi, scoperte e passione comunitaria, restituisce alla Valcuvia uno dei suoi gioielli più antichi. L’antica chiesa di San Biagio a Cittiglio si mostra oggi ai visitatori nel suo aspetto originario dopo l’imponente ciclo di restauri e indagini archeologiche avviato nel 1988. Un lavoro minuzioso che non solo ha riportato alla luce l’antica struttura medievale, ma ha permesso di svelare capitoli di storia locale rimasti sepolti per oltre otto secoli.

Quarant’anni di restauri e importanti scoperte archeologiche

Il percorso di rinascita dell’edificio romanico nasce nel dicembre del 1988 grazie alla costituzione del “Gruppo Amici di San Biagio”. L’associazione, muovendosi in stretta intesa con la parrocchia cittigliese, ha promosso negli anni feste, manifestazioni e raccolte fondi necessarie a sostenere i cantieri, integrando le risorse con i contributi giunti da Provincia di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e istituti bancari.

Tra il 2006 e il 2009, la Soprintendenza di Milano ha diretto una serie di importanti scavi archeologici all’interno dell’aula sacra. Le indagini nel sottosuolo hanno riportato alla luce le murature dei più antichi edifici preesistenti, permettendo di ricostruire con esattezza l’evoluzione architettonica del complesso nei secoli. Dal 2016 al 2023 l’attenzione si è spostata all’esterno, sul sagrato, con il cantiere condotto in collaborazione con l’Istituto di Bioarcheologia dell’Università dell’Insubria. Le ricerche nell’area del cimitero medievale, dismesso intorno al 1630, hanno restituito numerose sepolture. Lo studio antropologico condotto dagli studenti dell’ateneo varesino ha offerto spaccati inediti sulle condizioni di vita, le abitudini e le caratteristiche della popolazione che abitava la collina in epoca medievale. Con la conclusione delle analisi scientifiche nel novembre 2023 e la sistemazione definitiva del sagrato nel luglio 2025, il sito è tornato pienamente accessibile.

Il calendario delle visite guidate nel borgo di Cittiglio

La prossima occasione per una visita guidata di San Biagio sarà sabato 22 agosto alle ore 22. Si tratta di occasioni pensate per apprezzare sia la struttura recuperata, sia il panorama che dalla collina si apre verso la Valcuvia, il Lago Maggiore e le Alpi.

«È una soddisfazione per i volontari – la nota del Gruppo Amici di San Biagio – poter oggi organizzare e promuovere queste visite alla chiesa perché esse rappresentano il punto d’arrivo di un lungo restauro che, iniziatosi nel 1988, ha riportato alla luce ciò che per otto secoli era rimasto sepolto e nascosto e che oggi si può mostrare ai visitatori per renderli anch’essi partecipi dei lavori svolti e delle vicende collegate a questo luogo».

L’edificio si trova in via San Biagio 38. Per evitare ingorghi lungo la salita e gestire lo spazio limitato attorno al monumento, si raccomanda agli automobilisti di parcheggiare presso la stazione FNM di via Fabio Filzi o nell’area di sosta del vicino ospedale. Per superare i circa 200 metri di salita sarà attivo un servizio navetta gratuito che farà la spola tra il passaggio a livello di via Filzi e la piazza della chiesa.