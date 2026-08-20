Videosorveglianza a Varese, in arrivo 22 nuove telecamere tra Parco Molina, Bregazzana e piazza Carducci

Varese si prepara ad ampliare la propria rete di videosorveglianza urbana. Il progetto, denominato “Implementazione impianto di videosorveglianza urbana”, è stato approvato nell’ambito del decreto del Ministero dell’Interno del 22 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio scorso, che disciplina le modalità di accesso ai finanziamenti statali destinati ai Comuni per il potenziamento dei sistemi di sicurezza urbana.

Le aree interessate: Parco Molina, Bregazzana e piazza Carducci

Alla base dell’intervento c’è il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, sottoscritto tra la Prefettura di Varese, nella persona del Prefetto Salvatore R. Pasquariello, e il Comune di Varese, rappresentato dal sindaco Davide Galimberti. Il documento individua tre zone della città come prioritarie per l’installazione di nuove telecamere, in quanto interessate da fenomeni di criminalità diffusa, degrado urbano o necessità di rafforzare il controllo del territorio:

Parco Molina, teatro di recenti fatti criminosi, dove sono previste 10 nuove telecamere di videosorveglianza;

Quartiere Bregazzana, per arginare situazioni di degrado urbano e rafforzare la sicurezza dell’area, con 6 nuove telecamere;

Piazza Carducci, nel cuore del centro storico, anch’essa con 6 nuove telecamere.

Complessivamente, il progetto prevede quindi l’installazione di 22 nuove telecamere sul territorio comunale.

Un finanziamento diviso tra Stato e Comune

Il quadro economico dell’intervento, firmato dal dirigente dell’Area X Lavori Pubblici del Comune di Varese, arch. Giorgio Bellocchi, dal RUP ing. Francesco Bernasconi e dal progettista per. ind. Lanfranco Maggiore, quantifica il costo complessivo dell’opera in 205.995,22 euro. La cifra comprende le opere vere e proprie (impianti elettrici e opere civili accessorie, per un totale di circa 158.780 euro tra lavori e costi della sicurezza) e le somme a disposizione dell’amministrazione, che includono allacciamenti ai pubblici servizi, incentivi per funzioni tecniche e IVA.

Il finanziamento sarà ripartito secondo una quota del 70% a carico del Ministero dell’Interno, pari a 144.196,66 euro, e del 30% a carico del Comune di Varese, corrispondente a 61.798,57 euro.

Il percorso amministrativo

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, elaborato ai sensi del Codice dei contratti pubblici, risale al luglio 2026 ed è stato firmato digitalmente dai tecnici comunali il 30 luglio scorso. L’iter per l’accesso al finanziamento prevede, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale, la presentazione della richiesta alla Prefettura-UTG territorialmente competente, che provvede poi a trasmetterla al Ministero dell’Interno per l’istruttoria e la formazione della graduatoria definitiva.

Il Patto per la sicurezza urbana, che costituisce il presupposto per l’accesso ai fondi statali, prevede inoltre l’istituzione di una Cabina di regia presso la Prefettura, composta da rappresentanti delle Forze di polizia e della Polizia locale, con il compito di monitorare semestralmente lo stato di attuazione degli interventi.