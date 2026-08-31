Dal 5 al 13 settembre 2026, Villa Leonardi a Ternate ospita L’io riflesso, la prima mostra personale di Luigi Abbiati, pittore nato e residente a Induno Olona. L’esposizione, promossa dall’associazione Trinate Nova APS con il patrocinio del Comune di Ternate e nell’ambito del Progetto ELE-RGIA 2025, si inaugura venerdì 5 settembre con un aperitivo a partire dalle 17. Orari di apertura: da lunedì a sabato 17-19, domenica 10-12 e 17-19.

Un ritorno alla pittura dopo vent’anni

La storia artistica di Abbiati inizia da ragazzo, quando un insegnante delle medie gli suggerisce di iscriversi al liceo artistico: un’idea che la famiglia non accoglie con favore. Luigi si orienta così verso gli studi di ragioneria, che lo accompagneranno per quasi cinquant’anni nella sua carriera da bancario. La pittura resta però una presenza costante nel tempo libero: frequenta per quattro anni la scuola d’arte della SOMS di Arcisate, il sabato pomeriggio, dove impara prima il disegno e poi la pittura a olio, dalle nature morte in atelier fino alla pratica en plein air.

In quegli anni dipinge spesso il giardino della casa dei suoceri a Ternate, meta dei fine settimana a partire dal 1979, anno del matrimonio con Luisa: un vero e proprio locus amoenus, rifugio dalla routine. È una delle sue ultime serie giovanili: il trasferimento dell’ufficio a Milano e la vita sempre più frenetica lo allontanano dai pennelli per vent’anni.

Dalla pensione a “L’io riflesso”

Il ritorno alla pittura coincide con la pensione, nel 2013, quando Abbiati inizia a dedicare parte del suo tempo — insieme alla moglie Luisa — ai nipoti Tommaso, Michela e Silvia, e ritrova finalmente lo spazio per dipingere con regolarità, almeno un quadro al mese. Pur riprendendo la stessa tecnica di sempre, la pittura figurativa a olio su tela, il suo modo di dipingere è ormai cambiato profondamente. Negli anni di pausa, infatti, Abbiati ha frequentato per circa un decennio una scuola dedicata all’indagine sull’animo umano, sul modello degli antichi filosofi greci: un percorso di conoscenza di sé che ritrova oggi nella pittura. Non si tratta più solo di rappresentare ciò che vede, ma di riflettere per immagini, come in uno specchio, dando forma attraverso dense simbologie — ispirate alla letteratura e alla psicologia — alle proprie sensazioni.

Ogni quadro nasce da un mese di lavoro sulle sfumature della tela e diventa un pensiero, una vera e propria pagina di diario. Da qui il titolo della mostra: L’io riflesso non è soltanto un’esposizione di pittura, ma il riflesso di Luigi Abbiati nelle sue stesse opere.

Informazioni: Trinate Nova APS – Associazione per la promozione della cultura, con il patrocinio del Comune di Ternate.