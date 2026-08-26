Ville Aperte torna a settembre con 200 luoghi incantevoli da scoprire in Lombardia

Oltre 200 ville e beni culturali, distribuiti in 90 comuni lombardi, apriranno le porte nei fine settimana dal 19 settembre al 4 ottobre per l’edizione autunnale di Ville Aperte in Brianza 2026. Dopo le oltre 26mila presenze registrate in primavera, la manifestazione promossa dalla Provincia di Monza e della Brianza torna con visite guidate, percorsi, eventi e progetti speciali. Il tema scelto quest’anno è “Storie che restano”.

Ville e luoghi culturali in cinque province

L’iniziativa coinvolgerà 90 comuni nelle province di Monza e Brianza, Milano, Varese, Lecco e Como. Al centro ci saranno dimore storiche, complessi monumentali e luoghi di interesse culturale, alcuni dei quali solitamente non accessibili al pubblico.

Il filo conduttore sarà il racconto delle persone, degli avvenimenti e delle trasformazioni custodite da questi luoghi, con l’obiettivo di creare un legame tra passato e presente.

Villa simbolo dell’edizione 2026 sarà Villa Cusani Traversi Antona Tittoni di Desio (nella foto), esempio di villa di delizia lombarda la cui storia attraversa diversi secoli. Sorta sull’area di un antico convento francescano, venne trasformata a partire dal Seicento dalla famiglia Cusani e successivamente interessata dagli interventi di Giuseppe Piermarini e Pelagio Palagi. Oggi appartiene al Comune di Desio.

Dai percorsi nella natura alle visite inclusive

Il programma di Ville Aperte comprenderà nuovi itinerari curati dalle guide di Art-U, Guidarte e Sottinsù. A Monza saranno proposti percorsi tra chiostri, monasteri e luoghi di archeologia industriale, mentre altre visite porteranno lungo il Lambro e l’Adda, nel Parco del Ticino e all’Orrido di Bellano.

Spazio anche alle famiglie, con iniziative dedicate ai più piccoli, e all’inclusione. Con il progetto “Senso Comune”, curato dal Consorzio Desio Brianza, saranno organizzate visite guidate per e con persone con disabilità.

Torna inoltre la collaborazione con l’Associazione Cammino di Sant’Agostino per “Seguendo San Francesco”, un percorso tra chiese, conventi e luoghi francescani organizzato in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi.

Ville Aperte incontra gusto e festival del territorio

Confermate anche “Le Vie del Gusto”, con visite a realtà enogastronomiche del territorio, dalle salumerie storiche ai birrifici artigianali fino alle aziende legate al mondo del vino.

L’edizione autunnale dialogherà inoltre con diversi appuntamenti culturali lombardi, tra cui il Festival del Parco di Monza, il MedFest e il Festival delle Geografie di Villasanta. Proseguirà anche la collaborazione con Pianura da Scoprire e le “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”.

Il programma completo sarà pubblicato sul sito villeaperte.info, dove saranno disponibili progressivamente tutte le iniziative. Le prenotazioni per visite ed eventi prenderanno il via a settembre.