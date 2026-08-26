Violenta tentata rapina sul treno Milano-Varese: arrestati tre uomini a Busto Arsizio

Tre uomini sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito un giovane a bordo di un treno diretto a Varese.

I fatti si sono verificati nella serata di domenica 23 agosto 2026. La vittima si trovava all’interno dell’ultimo vagone del convoglio partito da Milano quando, all’altezza della stazione di Parabiago, è stata accerchiata dai tre individui appena saliti a bordo. Con un pretesto i tre lo hanno afferrato, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni nel tentativo di sottrargli 50 euro e il telefono cellulare, minacciandolo inoltre di essere in possesso di un’arma da taglio nascosta nel borsello.

A interrompere la violenza è stato un altro passeggero che si è interposto tra gli assalitori e il giovane, consentendo a quest’ultimo di mettersi in salvo verso le prime carrozze e avvisando contemporaneamente il capotreno per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La Sala Operativa della Questura di Varese ha inviato le volanti del Commissariato di Busto Arsizio al binario 4 della stazione locale, dove gli agenti hanno individuato e fermato i tre soggetti mentre cercavano di confondersi tra la folla in discesa. Durante le operazioni uno degli uomini ha opposto resistenza, ed è stato trovato in possesso di una pietra di grosse dimensioni nascosta nella borsa. I tre sono stati condotti nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la vittima è stata accompagnata in ospedale per le medicazioni del caso.