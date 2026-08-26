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Busto Arsizio/Altomilanese

Violenta tentata rapina sul treno Milano-Varese: arrestati tre uomini a Busto Arsizio

L'aggressione è avvenuta all'altezza di Parabiago ai danni di un giovane passeggero. I tre malviventi sono stati bloccati dalla Polizia di Stato alla stazione di Busto grazie al tempestivo intervento di un altro viaggiatore

Generico 24 Aug 2026

Tre uomini sono stati tratti in arresto dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio con l’accusa di tentata rapina aggravata in concorso dopo aver aggredito un giovane a bordo di un treno diretto a Varese.

I fatti si sono verificati nella serata di domenica 23 agosto 2026. La vittima si trovava all’interno dell’ultimo vagone del convoglio partito da Milano quando, all’altezza della stazione di Parabiago, è stata accerchiata dai tre individui appena saliti a bordo. Con un pretesto i tre lo hanno afferrato, scaraventato a terra e colpito con calci e pugni nel tentativo di sottrargli 50 euro e il telefono cellulare, minacciandolo inoltre di essere in possesso di un’arma da taglio nascosta nel borsello.

A interrompere la violenza è stato un altro passeggero che si è interposto tra gli assalitori e il giovane, consentendo a quest’ultimo di mettersi in salvo verso le prime carrozze e avvisando contemporaneamente il capotreno per richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

La Sala Operativa della Questura di Varese ha inviato le volanti del Commissariato di Busto Arsizio al binario 4 della stazione locale, dove gli agenti hanno individuato e fermato i tre soggetti mentre cercavano di confondersi tra la folla in discesa. Durante le operazioni uno degli uomini ha opposto resistenza, ed è stato trovato in possesso di una pietra di grosse dimensioni nascosta nella borsa. I tre sono stati condotti nel carcere di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la vittima è stata accompagnata in ospedale per le medicazioni del caso.

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Pubblicato il 26 Agosto 2026
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