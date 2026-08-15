Violenza al Pronto Soccorso di Gallarate, Monti: “Servono strumenti concreti per proteggere gli operatori sanitari”
Dopo il ferimento di due infermiere al Pronto soccorso di Gallarate, il presidente della Commissione Welfare della Lombardia chiede più tutele per il personale sanitario e una presenza adeguata delle forze dell'ordine
«Quanto avvenuto al Pronto Soccorso di Gallarate è l’ennesimo gravissimo episodio di violenza sul nostro territorio. Non possiamo accettare che chi lavora ogni giorno negli ospedali al servizio della comunità sia costretto a mettere a rischio la propria incolumità», afferma Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia.
Monti esprime solidarietà alle due infermiere rimaste ferite durante la rissa scoppiata all’interno del pronto soccorso e a tutto il personale sanitario: «È inaccettabile che medici, infermieri e operatori, oltre alla pressione e alle difficoltà proprie del loro lavoro, debbano anche difendersi da aggressioni e violenze».
Il presidente della Commissione Welfare condivide inoltre l’appello lanciato dalla UIL per rafforzare gli strumenti di tutela degli operatori sanitari. «Serve una mobilitazione complessiva che coinvolga enti locali, Regione, Governo e forze dell’ordine. Nei territori dove sono presenti ospedali e pronto soccorso occorrono una presenza adeguata delle forze dell’ordine e protocolli efficaci per prevenire e gestire tempestivamente le situazioni di pericolo».
«Non possiamo intervenire soltanto dopo che un infermiere o un medico è stato aggredito. La sicurezza deve essere preventiva e strutturale», conclude Monti, ribadendo l’impegno della Commissione Welfare sul tema della sicurezza negli ospedali. «Ai nostri operatori sanitari non dobbiamo soltanto solidarietà dopo l’ennesima aggressione: dobbiamo garantire strumenti concreti per lavorare in sicurezza e con la dignità che meritano».
Notte di violenza al pronto soccorso di Gallarate: due infermiere aggredite, una con trauma cranico
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