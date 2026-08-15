Violenza al Pronto Soccorso di Gallarate, Monti: “Servono strumenti concreti per proteggere gli operatori sanitari”

«Quanto avvenuto al Pronto Soccorso di Gallarate è l’ennesimo gravissimo episodio di violenza sul nostro territorio. Non possiamo accettare che chi lavora ogni giorno negli ospedali al servizio della comunità sia costretto a mettere a rischio la propria incolumità», afferma Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia.

Monti esprime solidarietà alle due infermiere rimaste ferite durante la rissa scoppiata all’interno del pronto soccorso e a tutto il personale sanitario: «È inaccettabile che medici, infermieri e operatori, oltre alla pressione e alle difficoltà proprie del loro lavoro, debbano anche difendersi da aggressioni e violenze».

Il presidente della Commissione Welfare condivide inoltre l’appello lanciato dalla UIL per rafforzare gli strumenti di tutela degli operatori sanitari. «Serve una mobilitazione complessiva che coinvolga enti locali, Regione, Governo e forze dell’ordine. Nei territori dove sono presenti ospedali e pronto soccorso occorrono una presenza adeguata delle forze dell’ordine e protocolli efficaci per prevenire e gestire tempestivamente le situazioni di pericolo».

«Non possiamo intervenire soltanto dopo che un infermiere o un medico è stato aggredito. La sicurezza deve essere preventiva e strutturale», conclude Monti, ribadendo l’impegno della Commissione Welfare sul tema della sicurezza negli ospedali. «Ai nostri operatori sanitari non dobbiamo soltanto solidarietà dopo l’ennesima aggressione: dobbiamo garantire strumenti concreti per lavorare in sicurezza e con la dignità che meritano».