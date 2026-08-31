Visita istituzionale in Prefettura a Varese tra Esercito, Alpini in congedo e il Prefetto Pasquariello

Un caloroso saluto istituzionale ha preceduto l’avvicendamento ai vertici militari del territorio. Il 27 ottobre 2026, nella sede della Prefettura di Varese, il Prefetto Salvatore Pasquariello ha ricevuto il Colonnello Riccardo Venturini, Comandante del 5° Reggimento Alpini con sede a Vipiteno e del Raggruppamento dell’Operazione “Strade Sicure” per il settore Lombardia e Trentino-Alto Adige.

Il congedo dell’Ufficiale a Varese

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un cordiale saluto di congedo in vista dell’imminente trasferimento del Colonnello Venturini al Comando Truppe Alpine di Bolzano. Durante la visita, l’ufficiale, accompagnato dal Maggiore Davide Renato Olgiati, ha consegnato al rappresentante del Governo il crest araldico del Reggimento. Sul simbolo militare svetta il motto “Nec videar dum sim” (“Non per apparire, ma per essere”), emblematico della dedizione e dei valori d’onore che guidano le Penne Nere.

La sinergia con la sezione ANA locale

All’appuntamento istituzionale ha partecipato una delegazione della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA). La rappresentanza era guidata dal Presidente Franco Montalto, affiancato dal Vicepresidente Vicario Daniele Resteghini e dal Consigliere Luigi Bertolli. La presenza dei rappresentanti locali ha ribadito la costante sinergia che unisce i militari in servizio attivo dell’Esercito Italiano e gli Alpini in congedo attivi sul territorio provinciale.

Nel 2027 il grande raduno in città

Nel corso del colloquio con l’autorità governativa, i vertici dell’ANA locale hanno anticipato un’importante novità per la comunità locale. Sarà proprio la città di Varese ad ospitare nel 2027 il raduno del raggruppamento Alpini della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Un appuntamento di rilievo che vedrà l’arrivo in città di migliaia di Alpini e sostenitori provenienti anche dalle altre regioni d’Italia.

Il ringraziamento delle istituzioni

Il Prefetto Pasquariello ha espresso al Colonnello Venturini i più cordiali ringraziamenti per la dedizione e la professionalità dimostrate alla guida del contingente dell’Operazione “Strade Sicure” a tutela della sicurezza dei cittadini, formulandogli i migliori auguri per il nuovo incarico. Contestualmente, il Prefetto ha rinnovato il plauso ai rappresentanti della Sezione ANA di Varese per l’insostituibile apporto sociale e di protezione civile garantito quotidianamente alla comunità.