Visita istituzionale in Prefettura a Varese tra Esercito, Alpini in congedo e il Prefetto Pasquariello
Passaggio di consegne e progetti futuri durante la visita ufficiale a Varese con la consegna del crest araldico e l'anticipazione del raduno interregionale Lombardia ed Emilia Romagna nel 2027
Un caloroso saluto istituzionale ha preceduto l’avvicendamento ai vertici militari del territorio. Il 27 ottobre 2026, nella sede della Prefettura di Varese, il Prefetto Salvatore Pasquariello ha ricevuto il Colonnello Riccardo Venturini, Comandante del 5° Reggimento Alpini con sede a Vipiteno e del Raggruppamento dell’Operazione “Strade Sicure” per il settore Lombardia e Trentino-Alto Adige.
Il congedo dell’Ufficiale a Varese
L’incontro ha rappresentato l’occasione per un cordiale saluto di congedo in vista dell’imminente trasferimento del Colonnello Venturini al Comando Truppe Alpine di Bolzano. Durante la visita, l’ufficiale, accompagnato dal Maggiore Davide Renato Olgiati, ha consegnato al rappresentante del Governo il crest araldico del Reggimento. Sul simbolo militare svetta il motto “Nec videar dum sim” (“Non per apparire, ma per essere”), emblematico della dedizione e dei valori d’onore che guidano le Penne Nere.
La sinergia con la sezione ANA locale
All’appuntamento istituzionale ha partecipato una delegazione della Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA). La rappresentanza era guidata dal Presidente Franco Montalto, affiancato dal Vicepresidente Vicario Daniele Resteghini e dal Consigliere Luigi Bertolli. La presenza dei rappresentanti locali ha ribadito la costante sinergia che unisce i militari in servizio attivo dell’Esercito Italiano e gli Alpini in congedo attivi sul territorio provinciale.
Nel 2027 il grande raduno in città
Nel corso del colloquio con l’autorità governativa, i vertici dell’ANA locale hanno anticipato un’importante novità per la comunità locale. Sarà proprio la città di Varese ad ospitare nel 2027 il raduno del raggruppamento Alpini della Lombardia e dell’Emilia Romagna. Un appuntamento di rilievo che vedrà l’arrivo in città di migliaia di Alpini e sostenitori provenienti anche dalle altre regioni d’Italia.
Il ringraziamento delle istituzioni
Il Prefetto Pasquariello ha espresso al Colonnello Venturini i più cordiali ringraziamenti per la dedizione e la professionalità dimostrate alla guida del contingente dell’Operazione “Strade Sicure” a tutela della sicurezza dei cittadini, formulandogli i migliori auguri per il nuovo incarico. Contestualmente, il Prefetto ha rinnovato il plauso ai rappresentanti della Sezione ANA di Varese per l’insostituibile apporto sociale e di protezione civile garantito quotidianamente alla comunità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
PaoloFilterfree su Carburanti, finiscono le risorse per lo sconto: proroga del gasolio fino a mercoledì
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.