Vittoria in rimonta per il Varese nel test contro la Pro Palazzolo

Vittoria estiva per il Varese grazie a una bella rimonta nell’amichevole di Gavirate contro la Pro Palazzolo, superando la formazione bresciana – che giocherà nel Girone B di Serie D – con il punteggio di 3-2 dopo essere andato al riposo sotto di due reti. I biancorossi, sorpresi nel primo tempo dalla qualità e dall’organizzazione degli ospiti, hanno mostrato una straordinaria reazione nella ripresa, trovando la forza di ribaltare il risultato grazie alle reti di Beretta, Berbenni e al gol decisivo di Ndagijimana a due minuti dal termine.

Ancora senza De Ponti e Sovogui – che dovrebbero tornare a disposizione per il triangolare di sabato a Saronno – ma con Barzotti finalmente a disposizione, Ciceri schiera un 4-3-3 la sfida si è aperta nel segno dei bresciani, capaci di sbloccare il punteggio con la conclusione dalla trequarti di Pinardi al 12’ e di raddoppiare al 33’ grazie a una splendida perla a giro di Persano. Nella seconda frazione di gioco, tuttavia, la consueta girandola di cambi ha ridato energia alla squadra di casa: Beretta ha accorciato le distanze in spaccata al 15’, Berbenni ha trovato l’aggancio con un velenoso diagonale al 23’ e infine Ndagijimana ha completato l’opera al 43’ risolvendo un acceso mischione nell’area piccola dagli sviluppi di un calcio d’angolo.

L’analisi di mister Andrea Ciceri

«Siamo all’alba di un percorso che deve darci qualcosa ogni giorno – l’analisi di Andrea Ciceri, mister del Varese – perché con un gruppo così giovane ogni partita, ogni allenamento e ogni settimana devono rappresentare un’occasione per migliorare. Oggi abbiamo raccolto tantissimi contenuti, dal punto di vista tattico ma anche della personalità, dell’attenzione e della capacità di stare dentro una partita che cambia. Sono tutte dinamiche che ritroveremo in campionato e che faranno parte del percorso di crescita dei nostri ragazzi. Sapevamo di poter incontrare delle difficoltà, perché in questa fase stiamo provando tanti giovani e dobbiamo ancora capire chi può darci una mano fin da subito. La Pro è una squadra molto organizzata e nel primo tempo ci ha messo in difficoltà soprattutto con le rotazioni nella nostra prima pressione, che inizialmente ci hanno sorpreso. Poi abbiamo preso le misure, ma abbiamo sofferto anche quando siamo stati costretti a difenderci più bassi, perché loro hanno tenuto il pallino del gioco».

«È una situazione nella quale dobbiamo imparare a stare – prosegue mister Andrea Ciceri –. Dobbiamo sbattere il muso, calarci nelle condizioni difficili e trovare individualmente e collettivamente le soluzioni. Già nel primo tempo ho visto una crescita in alcune letture, anche se con così tanti ragazzi giovani è inevitabile che qualche situazione individuale venga pagata. Nel secondo tempo siamo riusciti a prendere più campo e ad alzare il baricentro. Loro hanno fatto meno cambi e hanno pagato qualcosa a livello di energie, mentre noi siamo riusciti a trovare maggiore efficacia in possesso e a costruire trame più pulite. Da lì è arrivata una presenza diversa nella loro metà campo e abbiamo avuto la possibilità di ribaltare la partita. Non ci sono gerarchie già scritte. Dovremo ragionare di settimana in settimana, in base agli obblighi ma soprattutto alla crescita dei singoli. Abbiamo tanti ragazzi motivati, attaccati alla maglia e consapevoli che questa stagione rappresenta una grande occasione. Dobbiamo capire i tempi di adattamento e il modo migliore di utilizzarli, perché le rotazioni sugli over cambieranno anche in base alle scelte che faremo ruolo per ruolo. Voglio un gruppo forte e pronto ad accettare le scelte. Non saranno mai scontate: saranno il risultato di quello che vedremo durante gli allenamenti e nelle partite, settimana dopo settimana».

TABELLINO

VARESE – PRO PALAZZOLO 3-2 (0-2)

Marcatori: pt: 12′ Pinardi (P), 33′ Persano (P); st: 15′ Beretta (V), 23′ Berbenni (V), 43′ Ndagijimana (V)

Varese (4-3-3): Mangano (26′ st Capone); Salera (1′ st Dodaj), Molinari (1′ st Costante), Bruzzone, Tronci (1′ st Berbenni); Malinverno, Del Signore (31′ st Carbone), Fabris (1′ st Beretta); Favale (36′ st Bianchi), Gallotti (26′ st Barzotti), Cogliati (31′ st Ndagijimana). A disposizione: Montonati, Barbaro, Maschi, Gruttadauria. Allenatore: Ciceri

Pro Palazzolo (3-5-2): Ilic; Vallisa, Palazzi, Mafezzoni; Mattioli, Mendola (31′ st Signorini), Pinardi, Scidone, Nespoli (38′ st Cerri); Persano (26′ st Rizza), Franceschinis (26′ st Marella). A disposizione: Battagliola, Cristini, Ortelli. Allenatore: Belotti

Note: Gionata calda, campo in ottime condizioni. Angoli: 6-3. Recuperi: 2’+5′