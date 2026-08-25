Vivere Gavirate contro l’asfalto in via IV Novembre: “Il porfido va mantenuto”

Vivere Gavirate si schiera contro l’ipotesi di asfaltare via IV Novembre e chiede che la strada mantenga la pavimentazione in porfido. Il gruppo consiliare sollecita una riqualificazione complessiva del centro cittadino e domanda che la decisione definitiva torni in Consiglio comunale. Il prossimo passaggio sarà il 10 settembre, quando è previsto un incontro con una delegazione di residenti della via.

La lista civica critica il metodo seguito dall’amministrazione e sostiene che sulle scelte più importanti per la città serva un confronto più ampio con cittadini e opposizioni.

«Una Giunta che naviga a vista. È questa l’impressione che emerge ancora una volta di fronte al modo in cui questa maggioranza affronta questioni importanti per il futuro di Gavirate. Ogni azione che questa amministrazione intende proporre sembra rimanere nascosta fino a quando cittadini e opposizione non ne vengono a conoscenza e chiedono pubblicamente di discuterne» scrive Gianni Lucchina, di Vivere Gavirate in un comunicato.

Sul caso specifico di via IV Novembre, il gruppo consiliare sottolinea che il tema è arrivato successivamente anche in Consiglio comunale e ricorda l’annuncio del vicesindaco di un tavolo di confronto con i residenti.

«È certamente positivo che si voglia finalmente ascoltare chi vive quotidianamente quella strada. Però la bellezza e la ricchezza urbanistica di Gavirate appartengono a tutti ed ecco perché ritengo doveroso che si riporti in Consiglio comunale la decisione definitiva» .

Il punto centrale della posizione di Vivere Gavirate riguarda la conservazione della pavimentazione. Per la lista civica il porfido non è soltanto una soluzione tecnica, ma un elemento che caratterizza il centro del paese. «Riteniamo uno scempio anche solo pensare di asfaltare via IV Novembre. Dobbiamo invece mantenere ferme le caratteristiche che rendono riconoscibile il nostro territorio e, in particolare, il nostro centro. Il porfido non è semplicemente una pavimentazione: è una caratteristica del centro di Gavirate, un elemento della sua storia e della sua identità».

Da qui la richiesta di puntare su interventi di qualità e su una riqualificazione che non tenga conto soltanto del costo immediato dei lavori.

«Crediamo sia necessario valorizzare il centro attraverso interventi di qualità, capaci di migliorare l’arredo urbano e rendere gli spazi più belli, accoglienti e vivibili. Le decisioni non possono essere prese considerando esclusivamente il costo immediato dell’intervento: dobbiamo chiederci soprattutto quale Gavirate vogliamo costruire per il futuro», scrive ancora Gianni Lucchina.

Vivere Gavirate richiama anche alcune scelte del passato, citando l’asfaltatura di via Bernetti e il progetto di taglio degli alberi di via Cavallotti, poi non realizzato dopo la mobilitazione dei cittadini.

La proposta avanzata oggi è quella di affrontare la questione delle pavimentazioni storiche con una programmazione più ampia.

«Serve un vero piano di manutenzione di tutte le strade in porfido, con l’obiettivo di conservare e valorizzare progressivamente questo patrimonio e rendere il nostro Comune sempre più attrattivo. Per noi, dunque, è una condizione imprescindibile: via IV Novembre deve mantenere il porfido».

La lista civica ammette che una soluzione di questo tipo possa richiedere tempi più lunghi e provocare qualche disagio durante i lavori, ma ritiene che il risultato possa compensare le difficoltà temporanee.

«Sappiamo che interventi di questo tipo possono comportare tempi di esecuzione più lunghi e qualche disagio per residenti, commercianti e cittadini. Ma il disagio temporaneo può essere ripagato dalla realizzazione di una Gavirate più bella, curata e vivibile».

Secondo il gruppo sarà inoltre necessario valutare con attenzione progettazione e affidamento dei lavori, cercando un equilibrio tra qualità dell’intervento, costi e tempi di esecuzione.

L’attenzione ora si sposta sul confronto previsto per il 10 settembre con una delegazione dei cittadini di via IV Novembre. Vivere Gavirate ringrazia i residenti che si sono mobilitati e annuncia il proprio impegno per sostenere una soluzione alternativa all’asfaltatura.

«Ringraziamo i cittadini per la sensibilità dimostrata e per la mobilitazione che hanno messo in campo. A loro assicuriamo fin d’ora il massimo impegno per evitare l’ennesima colata di cemento e asfalto e per sostenere invece una vera riqualificazione del centro cittadino» conclude Gianni Lucchina.

L’incontro di settembre viene indicato come un passaggio importante per mettere a confronto le diverse posizioni. «Sarà un momento importante, che auspichiamo possa trasformarsi nell’occasione per un confronto serio e trasparente tra diverse visioni della città. Gavirate merita di più: merita una città bella, curata, accogliente e capace di valorizzare la propria storia».