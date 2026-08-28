Voglia di ghiaccio? Sabato 5 settembre open day di pattinaggio all’Acinque Ice Arena

L’Acinque Ice Arena ospita l’iniziativa di Icesport Varese dedicata a chi vuole provare i pattini. Previste anche esibizioni di artistico e sincronizzato

La stagione del ghiaccio a Varese riparte con un’iniziativa dedicata a chi vuole muovere i primi passi o semplicemente scoprire il mondo del pattinaggio. Sabato 5 settembre, l’Acinque Ice Arena di via Albani aprirà le porte per un “Open Day” gratuito organizzato dall’Icesport Varese.

L’appuntamento è fissato dalle 15:40 alle 17:20. Il pomeriggio prevede la possibilità per i partecipanti di scendere in pista e provare l’ebbrezza di pattinare. L’evento è aperto a tutti, dai bambini di 3 anni in su agli adulti, offrendo un’occasione di avvicinamento a questa disciplina prima dell’avvio ufficiale dei corsi della nuova stagione.

Ad arricchire il programma ci saranno anche alcuni momenti dimostrativi. Sono infatti in calendario brevi esibizioni curate dalle atlete del settore pattinaggio artistico e dalla squadra “Frost Fairies”, specializzata nel pattinaggio sincronizzato, che mostreranno al pubblico i risultati del lavoro svolto.

L’iniziativa si propone come un pomeriggio di sport e divertimento a ingresso libero. Per iscriverti, scrivici via mail a icesportvarese@gmail.com: i posti sono limitati.