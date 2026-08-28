Voli diretti da Malpensa a Washington: United Airlines attiva la nuova rotta dal 2027

Un nuovo ponte aereo collegherà la Lombardia con la capitale degli Stati Uniti. A partire dal 29 maggio 2027, United Airlines attiverà un nuovo volo diretto stagionale tra l’aeroporto di Milano Malpensa e lo scalo di Washington Dulles. Il servizio, soggetto all’approvazione delle autorità competenti, prevede tre frequenze settimanali e renderà la compagnia aerea l’unica a offrire un collegamento senza scali tra l’area milanese e il distretto di Washington D.C.

I biglietti per la nuova tratta sono già disponibili per la vendita sul sito e sull’applicazione ufficiale della compagnia aeroterminale.

L’espansione del network tra Italia e Stati Uniti

Il volo tra la brughiera e la capitale statunitense andrà ad arricchire la già vasta offerta di United sullo scalo varesino, dove sono già attivi il collegamento giornaliero per tutto l’anno con New York Newark e le frequenze verso Chicago O’Hare. L’operazione rientra in un più ampio piano di potenziamento delle rotte transatlantiche per la stagione estiva 2027, che vedrà il vettore operare fino a 16 voli giornalieri diretti dall’Italia verso gli USA, servendo otto diverse città italiane.

«Siamo entusiasti di annunciare questo significativo ampliamento della nostra rete di collegamenti dall’Italia per il 2027 – la nota di Walter Cianciusi, country sales manager Italy di United Airlines – e di introdurre l’unico servizio diretto tra Milano e l’area di Washington D.C. Con il nuovo servizio da Milano, United opererà 24 frequenze settimanali tra l’Italia e Washington Dulles, più di qualsiasi altro vettore».

Il ritorno della rotta dopo ventiquattro anni

Per lo scalo di Malpensa si tratta della settima destinazione servita senza scali verso gli Stati Uniti. Il collegamento con la capitale federale americana torna così nell’operativo dell’aeroporto dopo oltre due decenni di assenza, riaprendo una via strategica sia per il traffico business sia per quello turistico.

«L’annuncio del nuovo collegamento diretto tra Milano Malpensa e Washington Dulles rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della connettività intercontinentale dello scalo – la nota di Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Milan Airports –. United torna a operare su questa rotta dopo oltre 24 anni, ripristinando il collegamento con la capitale federale degli Stati Uniti e con uno dei principali hub della compagnia: da Dulles, i passeggeri possono raggiungere oltre 110 destinazioni nelle Americhe, di cui quasi 90 negli Stati Uniti. Siamo quindi particolarmente lieti di proseguire la collaborazione con United Airlines, partner storico che negli anni ha contribuito in modo significativo allo sviluppo dei collegamenti tra Milano e gli Stati Uniti».

Un hub strategico per le coincidenze nelle Americhe

L’aeroporto di Washington Dulles rappresenta uno dei principali snodi operativi di United Airlines. La riattivazione del volo da Malpensa permetterà ai viaggiatori in partenza dalla Lombardia non solo di raggiungere direttamente la capitale americana, ma anche di sfruttare le coincidence verso quasi 90 città negli Stati Uniti e oltre 110 destinazioni complessive tra Nord e Sud America.