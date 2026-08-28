Weekend ad Angera: quattro giorni di festa, mercatini e traversate del Lago Maggiore

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello in programma ad Angera, sul Lago Maggiore, dove fino a domenica 30 agosto si alterneranno feste, mercatini e iniziative sportive.

La Festa dei Baranzit

Il primo appuntamento è con la Festa dei Baranzit, in programma fino a domenica 30 agosto alle 21.15. Per quattro giorni il parco di via Volturno ospiterà balli, intrattenimenti e uno stand gastronomico, per un appuntamento dedicato alla convivialità e alla vita all’aria aperta.

Il mercatino a chilometro zero

Sabato 29 agosto sarà invece la volta del Mercatino Km 0, dalle 8.30 alle 12.30. Sul viale lungolago, in piazza Garibaldi, nella zona della fontana e del parco giochi per bambini, sarà possibile incontrare i produttori locali e acquistare frutta, verdura, formaggi, miele e altri prodotti del territorio.

Arti, sapori e creatività sul lungolago

Domenica 30 agosto spazio a Creativamente – Mercatino di Arti e Sapori di Nord Ovest, in programma dalle 9 alle 20. Lungo l’allea di piazza Garibaldi saranno presenti gli stand di artigiani e creativi, con proposte legate all’artigianato e alle produzioni del territorio.

Le traversate del Lago Maggiore

La domenica sarà anche all’insegna dello sport con le Traversate a nuoto del Lago Maggiore. La prima partenza è prevista alle 10.30 da Arona, in piazza del Popolo, per la prova agonistica di 2,4 chilometri. Alle 11.45 partirà invece dalla spiaggia Lido La Noce di Arona la traversata non agonistica di 1,2 chilometri, con arrivo sempre in piazza del Popolo.

Per informazioni sugli appuntamenti ad Angera è possibile rivolgersi all’Infopoint del Comune, chiamando lo 0331 931915 o scrivendo a infopoint@comune.angera.it. Maggiori informazioni sono disponibili anche sul sito del Comune.