Weekend di Ferragosto: i consigli della Guardia Costiera per chi trascorre le vacanze al lago o al mare
Controlli rafforzati per il weekend di Ferragosto nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi Sicuri". Sul Lago Maggiore e sugli altri laghi del Nord saranno impegnati 70 militari e 16 mezzi nautici. Ecco le raccomandazioni della Guardia Costiera per bagnanti, diportisti e subacquei:
Con l’arrivo del weekend di Ferragosto e l’aumento delle presenze sulle rive del Lago Maggiore, la Guardia Costiera rinnova l’appello alla prudenza per chi sceglierà di trascorrere le giornate in acqua, tra bagni, gite in barca e attività sportive.
L’operazione “Mare e Laghi Sicuri” vedrà infatti un rafforzamento dei controlli sia lungo le coste sia sui principali mari e laghi italiani, dove tradizionalmente il ponte di Ferragosto coincide con uno dei momenti di maggiore affluenza dell’anno.
Per quanto riguarda i laghi maggiori, saranno impegnati i Nuclei Guardia Costiera del Lago Maggiore, del Lago di Como e del Lago di Garda, coordinati dal Reparto Operativo Laghi di Milano. Nel fine settimana di Ferragosto saranno operativi complessivamente ogni giorno 70 militari e 16 motovedette e battelli con il compito di vigilare sulla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e delle attività ricreative.
L’obiettivo principale dell’operazione è la prevenzione. Per questo motivo, la Guardia Costiera richiama tutti gli utenti dell’acqua a un comportamento responsabile, ricordando che la sicurezza dipende in larga parte dall’attenzione delle persone e dal rispetto delle regole. L’invito è quello di evitare imprudenze, prestare attenzione alle condizioni dell’acqua e segnalare tempestivamente eventuali situazioni di pericolo.
Le raccomandazioni valgono naturalmente anche per chi trascorrerà il Ferragosto al mare. Lungo le coste della Liguria, dove sarà impiegato un dispositivo composto da 130 militari e 15 mezzi nautici ogni giorno, i controlli saranno concentrati soprattutto nelle aree più frequentate da bagnanti e diportisti.
Tra le norme richiamate dalla Guardia Costiera c’è il rispetto degli spazi riservati alla balneazione. Le aree entro 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere sono dedicate ai bagnanti e non possono essere occupate dalle imbarcazioni. Particolare attenzione sarà rivolta anche alla velocità delle unità da diporto vicino alla costa e al rispetto delle distanze di sicurezza dai subacquei impegnati in immersione.
Un altro aspetto sul quale insistono i militari riguarda la tutela dei sub. Chi si immerge deve essere segnalato in superficie da un galleggiante con l’apposita bandiera rossa attraversata da una striscia bianca; le unità in navigazione devono mantenersi ad almeno 100 metri di distanza, riducendo la velocità per evitare situazioni di rischio.
La Guardia Costiera ricorda infine l’importanza di segnalare immediatamente ogni emergenza attraverso il numero unico 112 oppure il numero 1530 dedicato alle emergenze in mare.
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