Weekend tra sole e temporali: sabato e domenica torna il bel tempo con temperature miti

Il fine settimana alle porte si preannuncia all’insegna dell’incertezza meteorologica sul Varesotto. Una vasta circolazione depressionaria in arrivo dal Nord Europa sta infatti spingendo un’attiva perturbazione verso le regioni settentrionali, portando un generale calo delle temperature e una maggiore instabilità.

Ecco il quadro dettagliato tracciato dagli esperti del Centro Geofisico Prealpino per i prossimi giorni.

La giornata di venerdì 21 agosto vedrà cieli da nuvolosi a variabili su tutta la provincia. Il clima si manterrà fresco e in ulteriore calo rispetto ai giorni scorsi, con piogge e temporali sparsi.

Per sabato 22 agosto è atteso un parziale miglioramento. La giornata sarà in prevalenza soleggiata e più asciutta lungo le aree di pianura, mentre sulle Alpi e Prealpi persisterà una maggiore variabilità. Nelle ore pomeridiane saranno ancora possibili annuvolamenti associati a brevi rovesci o locali temporali sui rilievi.

La tendenza per la giornata di domenica conferma il prosieguo di una fase variabile: ampie schiarite alternate a passaggi nuvolosi, con rischio di isolati piovaschi pomeridiani concentrati soprattutto sulle fasce montuose e collinari.

Dopo le giornate di gran caldo e afa dei giorni scorsi, la colonnina di mercurio subirà una sensibile flessione. Tra venerdì e il fine settimana le temperature si porteranno su valori decisamente più freschi e in linea con le medie della stagione: le temperature minime sono in calo e sono comprese tra 16°C e 20°C nei valori del primo mattino. Le massime: dai 22-23°C di venerdì si risalirà gradualmente sabato e domenica con valori compresi tra 25°C e 28°C, regalando un clima decisamente più gradevole e vivibile.