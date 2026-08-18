West Nile: primi due casi in provincia di Varese

Anche la provincia di Varese entra nella mappa dei territori interessati dal virus West Nile. Nell’ultimo aggiornamento della sorveglianza coordinata dall’Istituto superiore di sanità, con dati aggiornati al 12 agosto, nel Varesotto risultano infatti due casi: uno riguarda un paziente che ha manifestato febbre, l’altro un donatore di sangue risultato positivo.

La sorveglianza nazionale sul West Nile viene rafforzata ogni anno dai primi di maggio fino a novembre e comprende sia i casi con sintomi sia le positività individuate, per esempio, attraverso i controlli sui donatori. L’Iss precisa inoltre che i dati dei bollettini possono essere aggiornati retrospettivamente nelle pubblicazioni successive.

Nel 2026 contagi più contenuti rispetto agli ultimi due anni

Fino alla metà di agosto, dall’inizio della sorveglianza stagionale, sono stati registrati complessivamente 226 contagi.

Il confronto con le estati precedenti mostra, almeno per il momento, una circolazione più contenuta. Nel 2024 erano stati registrati 38 casi sintomatici a luglio e 162 ad agosto. Nel 2025 erano stati invece 97 a luglio e 173 ad agosto. Quest’anno i casi registrati a luglio sono stati 77, mentre fino al 12 agosto sono 23.

La Pianura Padana resta l’area più interessata

In Lombardia i territori con il maggior numero di casi sintomatici si confermano quelli della Pianura Padana.

La provincia più colpita è Milano, con 17 casi, seguita da Cremona con 14 e Mantova con 8. Sono 5 i casi registrati sia a Pavia sia a Monza e Brianza, mentre Brescia ne conta 4.

In Italia 224 casi sintomatici

A livello nazionale risultano 224 i casi sintomatici registrati nella stagione.

Il West Nile virus viene trasmesso principalmente attraverso la puntura di zanzare infette. Nella maggior parte delle persone l’infezione decorre senza sintomi; quando si manifesta, può provocare febbre e altri disturbi simil-influenzali. La sorveglianza sanitaria presta particolare attenzione alle forme neuro-invasive, come encefaliti e meningiti, soprattutto nelle persone più fragili.

L’Istituto superiore di sanità ricorda che la sorveglianza interessa l’intero territorio nazionale durante tutto l’anno e viene intensificata nella stagione in cui è maggiore l’attività delle zanzare, con l’obiettivo di individuare rapidamente sia i casi clinici sia la circolazione del virus nella popolazione.

Le altre arbovirosi

Tra le altre arbovirosi, nel bollettino di inizio agosto dell’Istituto Superiore di Sanità si evidenziano 192 casi di Degue ( tutti importati) di cui 41 in Lombardia, 3 casi di Zika (provenienti dall’estero) nessuno nella nostra regione e 17 casi totali di Chikungunya tutti casi importanti di cui 2 in Lombardia.