Yoga, esplorazioni in grotta e disegno: parte il Festival del Ben-Essere in Natura nel Parco Campo dei Fiori
Al via sabato 22 agosto la rassegna di eventi gratuiti e inclusivi tra Ganna, Cunardo, Brinzio e La Rasa
Un ciclo di appuntamenti gratuiti dedicati al benessere personale e alla riscoperta dell’ambiente naturale. Prende il via sabato 22 agosto l’edizione 2026 del “Festival del Ben-Essere in Natura“, iniziativa promossa dal Parco Regionale Campo dei Fiori in collaborazione con Il Soffione APS, sostenuta da Regione Lombardia e coordinata da AREA Parchi.
La rassegna propone attività ed esperienze pensate per favorire il contatto con il territorio attraverso il movimento, i sensi e la creatività. Si comincia sabato 22 agosto alla Riserva Naturale del Lago di Ganna con “Colmarsi di Luce”, una sessione di yoga al tramonto (dalle 18.00 alle 20.00) guidata dall’insegnante Odaka Yoga Raffaella Deponti, seguita da una cena al sacco condivisa tra i partecipanti.
Il calendario proseguirà fino alla fine di settembre con diversi appuntamenti sul territorio:
30 agosto e 5 settembre (ore 15.00-18.00): “Voci di pietra”, esplorazione sonora e vocale all’interno dell’Orrido di Cunardo insieme alle guide del Gruppo Speleologico Prealpino.
12 settembre (ore 14.30-18.00): “En plein air”, laboratorio di sketchbook e disegno naturalistico al Villaggio Cagnola (La Rasa di Varese) curato da Lisa Varalli.
19 settembre (ore 9.30-12.30): “Inforestarsi”, pratiche esperienziali di connessione con il bosco a cura di Daniela Aver presso la WildLand di Brinzio.
27 settembre (ore 7.00-10.30): “Ungulati – un movimento silenzioso”, osservazione della fauna all’alba affiancata dalle guide naturalistiche del Parco e pratica yoga nella Riserva di Ganna.
Tutti gli eventi sono gratuiti con prenotazione obbligatoria dei posti (gestiti tramite il portale insubriparksturismo.eu). In caso di maltempo le singole attività verranno rinviate a nuova data.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Sicurezza a Gallarate, Dall’Igna replica ai gruppi di Vannacci: “La campagna elettorale è già iniziata”
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Maxim59 su Ciclopedonale del Piambello, il traguardo si avvicina: nuovi lavori per completare il percorso dal Ceresio
MarcoF su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.