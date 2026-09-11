Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 11, 12 e 13 settembre

Varese Archeofilm torna con la nona edizione: quattro serate tra archeologia, ambiente e culture del mondo. Dal 9 al 12 settembre alla Sala Montanari torna la rassegna dedicata al cinema documentaristico. In programma film sull’antico Egitto, il Giappone, Roma, i riti africani e una serata finale dedicata al territorio varesino. A Lavena Ponte Tresa arriva M.A.D. 21037: street art e live painting sul lungolago. La settima edizione di Muri Artistici Diffusi riporta pennelli e bombolette sul grande muro affacciato sul Ceresio, diventato negli anni un laboratorio pubblico dedicato alla creatività urbana. Pizzoccheri, sciatt e polenta taragna: a Cassano Magnago torna la sagra della Valtellina. Dall’11 al 13 settembre il Maggiolone Social Park di via Primo Maggio ospita tre giorni di cucina di montagna, musica e intrattenimento. Ingresso gratuito e tensostruttura coperta da 1.600 metri quadrati.

ALTRI EVENTI

Casciago – Morosolo in festa: torna la Patronale tra gastronomia, musica e l’inaugurazione del centro sportivo rinnovato. Dall’8 al 14 settembre Morosolo celebra la Festa Patronale: in programma momenti religiosi, la Sagra Settembrina con stand gastronomici e musica, oltre all’inaugurazione dei lavori al centro sportivo – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – Bodio Lomnago festeggia 80 anni: torna la patronale di Santa Maria Nascente. Il Comune celebra l’80° anniversario della denominazione ufficiale con un anno di iniziative. Tra gli appuntamenti principali la festa patronale del 13 settembre, con processione, sport, cena, spettacoli e la mostra fotografica “Gente di Bodio Lomnago” – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio torna Cuori Insieme: vetrina per 65 associazioni in centro e il voto del pubblico diventa una donazione. La quinta edizione della manifestazione dedicata al volontariato è in programma domenica 13 settembre dalle 10. Tra le novità l’area per i bambini, il “Passaporto delle Associazioni” e una scheda con cui i cittadini potranno premiare la realtà che li avrà colpiti di più – Tutte le informazioni

Casorate Sempione – A Casorate Sempione Beethoven e Cherubini per il concerto di San Tito dedicato alla pace. Domenica 13 settembre nella chiesa parrocchiale l’Orchestra Filarmonica Europea, la Corale Polifonica Città Studi e il Coro dell’Università Bicocca di Milano – Tutte le informazioni

Castellanza – Alla LIUC di Castellanza una caccia al tesoro speciale per riscoprire il patrimonio industriale. Il 12 e 13 settembre bambini, ragazzi e famiglie potranno partecipare alla sfida paneuropea promossa da ERIH, risolvendo enigmi che richiedono di osservare dal vivo i luoghi coinvolti – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – A Castello Cabiaglio arriva Olisticabiaglio Festival, una giornata dedicata al benessere. Una giornata per rallentare, respirare e ritrovare il proprio ritmo naturale. È questo lo spirito con cui nasce Olisticabiaglio Festival, – Tutte le informazioni

Castello Cabiaglio – Il fantasy di Lara Chiarotto fa tappa a Castello Cabiaglio con “L’eredità del Sangue”. Venerdì 11 settembre la Biblioteca Comunale ospita la presentazione del romanzo d’esordio della giovane autrice varesina. Un viaggio tra draghi, miti e antichi segreti – Tutte le informazioni

Castiglione Olona – Torna la Festa di San Nicola a Castiglione Olona: cinque giorni tra celebrazioni, musica e fuochi d’artificio. Dal 9 al 13 settembre il rione di Madonna in Campagna ospita il tradizionale appuntamento con funzioni religiose, visite guidate, l’asta benefica e lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

Galliate Lombardo – Torna Gajà, la seconda edizione del piccolo festival di cose belle: musica e creatività a Galliate Lombardo. Appuntamento sabato 12 settembre, dalle 17.00 alle 24.00, all’anfiteatro di Galliate Lombardo, in via San Lorenzo. Tutto il programma – Tutte le informazioni

Gazzada Schianno – Gazzada Schianno in festa: torna la Patronale di Santa Croce tra tradizione, musica e street food. Dal 5 al 13 settembre un ricco programma di appuntamenti religiosi, mostre e serate gastronomiche in via Italia Libera e Piazza Galvaligi. Ecco tutte le date e i dettagli – Tutte le informazioni

Golasecca – Golasecca ricorda Mirko Pellegrini con un torneo di calcio a dieci squadre. L’iniziativa si terrà sabato 12 e domenica 13 settembre al campo dell’oratorio San Luigi. Iscrizioni aperte fino al 10 agosto – Tutte le informazioni

Gorla Minore – A Prospiano torna la Festa della Madonna dell’Albero tra celebrazioni, musica e tradizione. Dal 5 al 13 settembre il santuario e la parrocchia di Prospiano ospitano la tradizionale Festa della Madonna dell’Albero. In programma messe, momenti comunitari, musica, iniziative per bambini, gastronomia e lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

Inarzo – Un weekend alla Palude Brabbia tra animali notturni, migratori e passeggiate nella natura. Da venerdì 11 a domenica 13 settembre l’Oasi LIPU di Inarzo propone visite guidate, attività per famiglie, un aperitivo al tramonto e una passeggiata alla scoperta delle erbe selvatiche. La Palude Brabbia sarà protagonista anche al Varese Archeofilm Festival – Tutte le informazioni

Marnate – Marnate in festa per Santa Croce tra concerti, karaoke e spettacolo pirotecnico. Il fine settimana della tradizione marnatese riunisce intrattenimento e momenti religiosi: nell’area delle scuole medie spazio alla musica dal vivo, allo sport, alla gastronomia e alle attività per il pubblico – Tutte le informazioni

Monate – Torna “Camminar Mangiando” sul Lago di Monate: una domenica tra gusto, natura e convivialità. Una camminata gastronomica tra Comabbio, Travedona Monate, Cadrezzate e Osmate accompagna i partecipanti alla scoperta del lago attraverso colazione, aperitivo, pranzo e dolce – Tutte le informazioni

Saronno – Doppia festa il 12 settembre a Saronno con la Notte Bianca e l’ottava edizione dello Sbaracco. Nel programma della Notte Bianca venti artisti, quattro concerti live, sei spettacoli di danza, cinque dj set e tre esibizioni circensi. Nei negozi del centro shopping serale e gli sconti dello Sbaracco – Tutte le informazioni

Sesto Calende – “La festa che racconta l’identità della città”: al Palio Sestese tante novità e il debutto dei “piccoli dragoni”. Sala consiliare piena per la presentazione dell’edizione 2026 in programma il 12 e 13 settembre. Tra le novità sul Ticino il Palio dei Piccoli Dragoni e i bicchieri degli otto rioni. Coinvolte oltre quaranta attività commerciali e decine di associazioni del territorio per la festa della città – Tutte le informazioni

Ternate – Arte, musica e preghiera alla Festa di Santa Maria a Ternate. Dal 5 al 13 settembre Villa Leonardi ospita la mostra di Luigi Abbiati, mentre sabato 12 va in scena il concerto Cinema Story a lume di candela – Tutte le informazioni

Tradate – Scienza, miti e stelle: al Parco Pineta tornano i “Racconti intorno al fuoco”. Prossimo appuntamento sabato 12 settembre con “Miti e leggende del bosco” (ore 21.00). Ecco come prenotare – Tutte le informazioni

Tradate – A Tradate nasce h@telier, arte e design incontrano l’intelligenza artificiale. Il nuovo progetto nato dall’incontro tra Hestetika e Habitare propone un appuntamento al mese tra talk e mostre. Si comincia sabato 12 settembre negli spazi di BOGA SPACE con un confronto sull’intelligenza artificiale – Tutte le informazioni

Varese – Al Parco degli Ulivi di Varese si festeggia il 15esimo Anniversario: tra Yoga, Musica e Solidarietà. Domenica 13 settembre l’area verde di via Monte Bernasco ospiterà una grande festa in occasione del 15esimo anniversario del Parco: un’occasione per riscoprire un polmone verde varesino poco conosciuto, inaugurato nel 2011 – Tutte le informazioni

Varese – Ambiente, salute e benessere: a settembre continuano gli appuntamenti del Comune di Varese tra la Cintura Verde Sud e il lago. Un calendario di quattro eventi gratuiti unisce la promozione del benessere e dell’educazione ambientale tra le aree protette del PLIS e il Parco Zanzi alla Schiranna – Tutte le informazioni

Varese – Camminata al Sacro Monte di Varese e visita al Santuario e alla Cripta. Sarà il protagonista venerdì 11 settembre 2026 alle ore 18.00, con una vista camminata organizzata da Archeologistics – Tutte le informazioni

Varese – Varese Archeofilm torna con la nona edizione: quattro serate tra archeologia, ambiente e culture del mondo. Dal 9 al 12 settembre alla Sala Montanari torna la rassegna dedicata al cinema documentaristico. In programma film sull’antico Egitto, il Giappone, Roma, i riti africani e una serata finale dedicata al territorio varesino – Tutte le informazioni

Varese – Il Palio delle sei Contrade di Masnago compie 48 anni: dieci giorni di festa. Dal 2 al 13 settembre torna il Palio che porterà nel quartiere volontari, contradaioli, famiglie e figuranti. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è soprattutto il Palio dei Bambini – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – A Busto Arsizio la “Fiera Equo di Quartiere”: una giornata tra produttori, degustazioni, laboratori e musica. Sabato 12 settembre al Bar Bottega Migrando di via Scisciana una giornata dedicata al commercio equo e solidale e alle produzioni del territorio. Dalle 10.30 alle 19.30 incontri, specialità equosolidali, pranzo itinerante e aperitivo con musica dal vivo – Tutte le informazioni

Cassano Magnago – Pizzoccheri, sciatt e polenta taragna: a Cassano Magnago torna la sagra della Valtellina. Dall’11 al 13 settembre il Maggiolone Social Park di via Primo Maggio ospita tre giorni di cucina di montagna, musica e intrattenimento. Ingresso gratuito e tensostruttura coperta da 1.600 metri quadrati – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – Fagnano Olona si prepara per la Festa Patronale di Santa Maria Assunta. La festa prenderà il via venerdì 11 settembre, con l’apertura dello stand gastronomico alle 19.00 e una serata dedicata alla musica, all’intrattenimento e alla spiritualità – Tutte le informazioni

Porto Ceresio – Barche illuminate e fuochi d’artificio sul lago: sabato sera di festa a Porto Ceresio. Sabato 12 settembre la Festa del SS. Nome di Maria. Dalle 21 l’arrivo della statua della Madonna dal lago e la benedizione delle barche, dalle 22.30 lo spettacolo pirotecnico – Tutte le informazioni

Porto Valtravaglia – A Muceno birra e brezel per la terza edizione dell’Oktober Port. Sabato 12 settembre, dalle ore 19.00, nel cuore della piccola frazione di Muceno (Comune di Porto Valtravaglia), si terrà la terza edizione di Oktober – Tutte le informazioni

Somma Lombardo – Tigelle, musica e animazione: a Coarezza una serata per tutta la famiglia. Tigelle fatte a mano, musica e intrattenimento per i più piccoli: sabato 12 settembre a Coarezza è in programma una serata pensata per tutta la famiglia – Tutte le informazioni

Varese – September Fest a Sant’Ambrogio: giochi, cucina e musica per tenere viva la tradizione del quartiere. Niente “Sant’Ambrogio in Strada” nel 2026, ma il quartiere non rinuncia alla tradizionale festa di settembre. Sabato 12 settembre l’Oratorio San Giovanni Bosco ospiterà una giornata con giochi e laboratori per bambini, la riapertura della biblioteca LeggerMente, stand gastronomico, e tanto altro – Tutte le informazioni

Varese – Festa del Pane e Vino a Fagnano Olona: una domenica tra prodotti locali e vendemmia. Domenica 13 settembre al Parco del Medio Olona una giornata tra prodotti locali, frittelle all’uva, gelato di capra, musica e attività per bambini, che potranno anche provare a pigiare l’uva – Tutte le informazioni

Vedano Olona – Al via il Palio dei Rioni di Vedano Olona, una settimana di sfide e divertimento. Dal 12 al 20 settembre il paese si anima con la nuova edizione del Palio, tra rioni vestiti a festa, torneo di basket, caccia al tesoro e gran finale in costume – Tutte le informazioni

Venegono Superiore – Assinfesta 2026 anima il weekend a Venegono Superiore tra musica, giochi e solidarietà in piazza. Sabato 12 settembre una giornata di iniziative promossa dall’assessorato alla Cultura insieme alla Pro loco con un convegno e spazi per il gioco, l’animazione e le dimostrazioni di ballo e attività sportive – Tutte le informazioni

Vergiate – La Festa della Madonna della Cintura porta a Corgeno tre giorni di fede, gastronomia e spettacoli. Dal 11 al 13 settembre la frazione di Vergiate ospita conferenze, cene alla Canottieri e la benedizione degli zaini – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Gemonio – Gemonio riscopre Paul Scharff, l’illustratore che diede forma agli animali fantastici di Borges. Il Museo Civico Floriano Bodini dedica una mostra all’illustratore, grafico e umorista olandese vissuto in Valcuvia, mettendo in dialogo le sue litografie ispirate a Borges e Leonardo da Vinci – Tutte le informazioni

Lavena Ponte Tresa – A Lavena Ponte Tresa torna M.A.D. 21037: street art e live painting sul lungolago. La settima edizione di Muri Artistici Diffusi riporta pennelli e bombolette sul grande muro affacciato sul Ceresio, diventato negli anni un laboratorio pubblico dedicato alla creatività urbana – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Arte e inclusione: a Sesto Calende sbarca “Terra in Cielo”. Dal 6 al 13 settembre la Sala Cesare da Sesto ospita le opere realizzate dagli ospiti di Casa di Marina insieme ad Anna Luoni e Tino Sartori in un percorso aperto alla cittadinanza – Tutte le informazioni

Comabbio – Gli esperimenti d’arte degli allievi di Varese in mostra a Comabbio. Le opere realizzate dai partecipanti del corso guidato dall’arteterapeuta Anisoara Elena Sasu si potranno ammirare in Sala Lucio Fontana il 12 e 13 settembre – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – “A fior di mani”, al Midec di Laveno un’opera collettiva dedicata all’inclusione. L’opera d’arte partecipata è stata realizzata in ceramica dagli ospiti della Fondazione Menotti Bassani ETS e guidata da Fabio Carnaghi – Tutte le informazioni

Varano Borghi – Colori, passione e creatività in mostra a Varano Borghi. La Pro Loco ritorna con l’esposizione di pittura al teatro comunale. Appuntamento domenica 13 settembre – Tutte le informazioni

Morazzone – A Morazzone torna “Tante Care Cose”, il mercato di rigatterie e anticaglie a Casa Macchi. Sabato 12 e domenica 13 settembre, dalle 10 alle 18, Casa Macchi ospita una nuova edizione del mercato dedicato a rigatterie, antiquariato, modernariato e cultura del riuso – Tutte le informazioni

INCONTRI

Gerenzano – Lidia Laudani al Parco degli Aironi di Gerenzano per una serata tra parole, storie ed emozioni. L’appuntamento è per venerdì 11 settembre alle 21. L’autrice presenterà il suo libro “Un’altra vita” – Tutte le informazioni

MUSICA

Azzate – Ad Azzate un concerto mattutino di fine estate. Domenica 13 settembre alle ore 11.00, nel cortile di Villa Bossi Benizzi Tettoni Castellani ad Azzate, appuntamento con il Concerto di Fine Estate del Placard Ensemble – Tutte le informazioni

Germignaga – Musica e Speranza: A Germignaga una Serata per Sostenere il Magnificat Institute of Music di Gerusalemme. Sabato 12 settembre al Teatro Sociale la testimonianza della violoncellista Lucia D’Anna a sostegno dei progetti in Terra Santa – Tutte le informazioni

Maccagno Con Pino E Veddasca – “Maccagno Imperiale” incontra la musica con il concerto dei giovani vincitori di Villa Oliva. Sabato 12 settembre alle 21 l’Auditorium ospita l’ultimo appuntamento dell’anteprima estiva di Paesaggi Sonori 2026/2027, inserito nel programma della rievocazione storica Maccagno Imperiale – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

Busto Arsizio – Sostenibilità e teatro di comunità: a Busto Arsizio l’appuntamento con “Mi Rifiuto”. Sabato 12 settembre la Sala Monaco della Biblioteca ospita la produzione del Collettivo Trame Comuni che affronta con ironia i temi del riciclo e della responsabilità collettiva – Tutte le informazioni

Zibido San Giacomo – Terra e Laghi Festival a Zibido San Giacomo con “Vladimir & Olga – Charlatans Circus”. Appuntamento per domenica 13 settembre alle ore 16.00 al Museo Salterio con la compagnia Auriga Teatro di Como, portando un mix esplosivo di comicità e interazione con il pubblico – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

Curiglia Con Monteviasco – “Comunitour” in Val Veddasca, un’escursione tra natura, storia e comunità locali.. Un’esperienza immersiva pensata per mettere in luce il legame sociale e identitario che unisce il borgo alla sua gente. Nel pomeriggio l’incontro con Roberto Baggio, restauratore ed esperto di meridiane – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Tornano le camminate gratuite di Alfa sulla Via Francisca, tra acqua e territorio. Quattro appuntamenti tra settembre e ottobre, dalla Valle Olona alla Valganna fino a Varese e al Parco Alto Milanese. Le prime due tappe si inseriscono anche nel Tempo del Creato 2026, dedicato quest’anno al tema dell’acqua – Tutte le informazioni

Cadrezzate Con Osmate – Torna il “Camminar Mangiando” del Lago di Monate: una domenica insieme tra gusto e natura. Una passeggiata intorno al lago per scoprire gli angoli più affascinanti e le specialità gastronomiche del territorio. Ecco come partecipare – Tutte le informazioni

Como – Visite guidate al Bunker antiaereo e antigas di Como. L’evento organizzato da “Slow Lake Como”. Domenica 13 settembre apertura pomeridiana, sabato 19 settembre apertura serale – Tutte le informazioni

SPORT

Varese – Gran Premio Città di Varese alle Bettole: la decima giornata si chiude con la storica corsa. Ricco programma di corse in serata all’ippodromo tra pista di sabbia ed erba, con il momento clou fissato alle 22.45 per il Trofeo Edil Mega Appalti da 44mila euro di montepremi – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – A Fagnano Olona l’appuntamento con la “Stracadina di Furnas”. corsa e camminata non competitiva che attraverserà le vie del rione Fornaci, pensata per coinvolgere runner, sportivi, famiglie e semplici appassionati – Tutte le informazioni

Malnate – Malnate si prepara a “Insieme per lo Sport”: una giornata di esibizioni, premi e prove gratuite per tutti. Nel corso della puntata de “La Materia del Giorno” gli organizzatori hanno svelato i dettagli della manifestazione prevista per sabato 12 settembre in via Gasparotto – Tutte le informazioni

Varese – Dieci anni di “Basket siamo noi”: statua e campo rinnovato per festeggiare. Sabato 12 lo svelamento di una statua ai Giardini Estensi, domenica 13 il lancio del rinnovato playground al Campus con la Quartieri League – Tutte le informazioni

Malnate – A Malnate tutti “Insieme per lo sport” tra tornei, esibizioni e comunità. Sabato 12 settembre il parcheggio delle scuole medie ospiterà l’evento all’aperto promosso dal Comune con la partecipazione delle società sportive locali – Tutte le informazioni

Fagnano Olona – Fagnano Olona scalda i muscoli per la Coppa Cobram: in sella nel segno di Fantozzi. Tutto pronto per la quinta edizione della tragicomica gara ciclistica all’Approdo Calipolis tra travestimenti d’epoca, buona cucina e la sfida Scapoli contro Ammogliati – Tutte le informazioni

Gallarate – Torna la GallaRunTen: Gallarate si prepara a una domenica di corsa, comunità e solidarietà. Il percorso quest’anno tocca soprattutto la zona Cascinetta-Cajello, oltre alla Boschina, per passare dalle “grandi opere” del Comune. Tre le formule previste – Tutte le informazioni