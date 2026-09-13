A 50 anni dalla tragedia della diossina monsignor Delpini guida il pellegrinaggio della memoria

A cinquant’anni dal disastro della diossina, Seveso torna a fare memoria di quella tragedia con un pellegrinaggio promosso dalla Diocesi di Milano. L’appuntamento è per martedì 15 settembre, a partire dalle 20.30, con la partecipazione dell’Arcivescovo mons. Mario Delpini.

L’iniziativa ricorda il 10 luglio 1976, quando l’incidente allo stabilimento Icmesa provocò la dispersione di diossina sul territorio, segnando profondamente la comunità di Seveso e dei comuni circostanti. Il pellegrinaggio si inserisce inoltre nel Tempo del Creato, che dal 1° settembre al 4 ottobre invita i cristiani alla preghiera e alla riflessione sulla tutela della Terra, considerata casa comune.

Processione e testimonianze

La serata prenderà il via e si concluderà al Centro Pastorale Ambrosiano di via San Carlo 2, struttura che nel 1976 ospitava una sezione del Seminario Arcivescovile. Dopo l’ascolto di due testimonianze di persone che vissero direttamente gli eventi di quei giorni, partirà il cammino penitenziale verso il Bosco delle Querce.

Nel parco, sorto nell’area dove vennero interrati e sigillati i materiali maggiormente contaminati dalla diossina, è previsto l’intervento del sindaco di Seveso Alessia Borroni e un momento di preghiera presieduto da mons. Delpini. Nell’occasione sarà inaugurato anche un monumento dedicato a San Francesco d’Assisi, nell’anno dell’ottavo centenario della sua morte.

Il ritorno di Delpini che insegnò a Seveso

Il ritorno al Centro Pastorale sarà accompagnato dai canti guidati da alcuni giovani del territorio. Al termine interverrà Dario Fossati, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Lombardia per l’Ambiente, che ripercorrerà i cambiamenti e i passi compiuti negli ultimi cinquant’anni sul fronte della sicurezza sul lavoro e della tutela dell’ambiente.

La serata si concluderà con le riflessioni dell’Arcivescovo Delpini, che nel 1976 era un giovane insegnante proprio al Seminario di Seveso, e con una preghiera ecumenica alla presenza di rappresentanti delle Chiese cristiane della zona.