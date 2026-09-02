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A Besozzo il cinema diventa musica con “Ciak, si suona!”

La Filarmonica di Besozzo porta nel cortile del Comune un viaggio tra celebri colonne sonore, musical e grandi pagine del cinema. Sul podio il maestro Francesco Iannelli, con ingresso libero

filarmonica besozzo

Musica e cinema si incontrano venerdì 11 settembre alle 20.45 nel cortile del Comune di Besozzo con “Ciak, si suona!”, il concerto della Filarmonica di Besozzo dedicato alle grandi musiche del grande e piccolo schermo.

A dirigere la formazione sarà il maestro Francesco Iannelli, alla guida di un programma che attraversa generi, atmosfere ed epoche differenti, tra melodie entrate nell’immaginario collettivo e pagine dal forte impatto spettacolare.

Da Morricone a John Williams

Nel repertorio trovano spazio le suggestioni di “El Gato Montés” di Manuel Penella Moreno, le musiche di Ennio Morricone e la colonna sonora di “Out of Africa” di John Barry.

Il viaggio prosegue con “Avengers: Endgame” di Alan Silvestri, la marcia di “1941” di John Williams e “76 Trombones”, dal musical “The Music Man” di Meredith Willson.

Tra i brani in programma anche le musiche di “Ben-Hur” di Miklós Rózsa, dirette per l’occasione dal presidente della Filarmonica, maestro Marco Taranto, e quelle di “Tom and Jerry” di Scott Bradley. A chiudere il percorso sarà il brillante “Tico-Tico” di Zequinha de Abreu.

L’appuntamento è venerdì 11 settembre alle 20.45 nel cortile del Comune di Besozzo. L’ingresso è libero.

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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