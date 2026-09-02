A Besozzo il cinema diventa musica con “Ciak, si suona!”
La Filarmonica di Besozzo porta nel cortile del Comune un viaggio tra celebri colonne sonore, musical e grandi pagine del cinema. Sul podio il maestro Francesco Iannelli, con ingresso libero
Musica e cinema si incontrano venerdì 11 settembre alle 20.45 nel cortile del Comune di Besozzo con “Ciak, si suona!”, il concerto della Filarmonica di Besozzo dedicato alle grandi musiche del grande e piccolo schermo.
A dirigere la formazione sarà il maestro Francesco Iannelli, alla guida di un programma che attraversa generi, atmosfere ed epoche differenti, tra melodie entrate nell’immaginario collettivo e pagine dal forte impatto spettacolare.
Da Morricone a John Williams
Nel repertorio trovano spazio le suggestioni di “El Gato Montés” di Manuel Penella Moreno, le musiche di Ennio Morricone e la colonna sonora di “Out of Africa” di John Barry.
Il viaggio prosegue con “Avengers: Endgame” di Alan Silvestri, la marcia di “1941” di John Williams e “76 Trombones”, dal musical “The Music Man” di Meredith Willson.
Tra i brani in programma anche le musiche di “Ben-Hur” di Miklós Rózsa, dirette per l’occasione dal presidente della Filarmonica, maestro Marco Taranto, e quelle di “Tom and Jerry” di Scott Bradley. A chiudere il percorso sarà il brillante “Tico-Tico” di Zequinha de Abreu.
L’appuntamento è venerdì 11 settembre alle 20.45 nel cortile del Comune di Besozzo. L’ingresso è libero.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.