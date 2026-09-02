A Bisuschio un weekend di festa con la Sagra dell’arrosticino

Tre serate all’insegna dei sapori abruzzesi, della musica dal vivo e della convivialità. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre via Bonvicini a Bisuschio si trasformerà nel cuore pulsante della gastronomia locale ospitando la tradizionale “Sagra dell’Arrosticino”.

L’evento, ormai diventato un appuntamento fisso nel calendario delle feste di fine estate della Valceresio, propone un ricco menu in cui a fare la parte del leone saranno i classici spiedini di carne ovina, preparati secondo la tradizione e affiancati da numerose altre specialità culinarie.

Cibo, birra e intrattenimento per tutte le età

La manifestazione nasce con l’intento di offrire un momento di aggregazione aperto a tutte le fasce d’età. Le tre serate saranno infatti accompagnate da una selezione di birre e da spettacoli musicali dal vivo, pensati per far ballare e intrattenere sia i gruppi di amici sia le famiglie.

L’organizzazione ha allestito l’area festeggiamenti di via Bonvicini per garantire un’atmosfera informale e accogliente, ideale per chi desidera trascorrere una serata all’aperto all’insegna del buon cibo e dell’allegria.

Il programma del fine settimana a Bisuschio

I banchi gastronomici e l’area intrattenimento saranno attivi ogni sera per l’intera durata del fine settimana. L’iniziativa punta a richiamare visitatori non solo da Bisuschio ma da tutti i comuni limitrofi della valle, confermando la vocazione del territorio per le feste popolari e le occasioni di socialità all’aperto.

Per partecipare non è necessaria la prenotazione: l’accesso alla festa e all’area spettacoli è libero per tutta la durata della manifestazione.