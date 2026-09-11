A Brebbia si presenta “Questioni di peso”, il giallo dietetico di Federico Bianchessi

Venerdì 25 settembre a Brebbia si terrà la presentazione del libro “Questioni di peso. Un giallo dietetico” scritto da Federico Bianchessi. L’appuntamento culturale, promosso dal Comune di Brebbia in collaborazione con la Biblioteca Comunale, si svolgerà a partire dalle 20.30 all’interno del salone della biblioteca al primo piano di Villa Terzoli.

Un colloquio tra pagine, ironia e buona cucina

La serata vedrà Dino Azzalin dialogare direttamente con l’autore Federico Bianchessi per esplorare i temi e le sfumature della sua nuova opera letteraria. L’incontro offrirà al pubblico la possibilità di approfondire i retroscena di un testo singolare e divertente, pubblicato dalla casa editrice Wingsbert House by Aliberti.

Un genere originale tra noir e commedia

Il volume viene definito come un romanzo ironico, leggero e un po’ folle. Si tratta di un vero e proprio “giallo dietetico” che si colloca a metà strada tra le atmosfere del noir e la commedia delle ossessioni, costruendo un intreccio in cui ogni pagina odora di ricette e di passione per la cucina e il buon cibo.

Il programma della serata e i saluti istituzionali

Ad aprire ufficialmente la serata saranno i saluti istituzionali portati dall’Assessore alla Cultura del Comune di Brebbia, Nadia Agostini. A seguire prenderà il via il dialogo tra Azzalin e l’autore, pensato per coinvolgere tutti gli appassionati di lettura e di storie culinarie.

Informazioni utili per partecipare

Per chi desidera partecipare all’evento o richiedere ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca Comunale al numero di telefono 0332 770283 (interno 237) oppure inviare una e-mail all’indirizzo bibliobrebbia@comune.brebbia.va.it.