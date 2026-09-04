A Brinzio un aperitivo per scoprire i nuovi corsi di spagnolo, disegno e pittura

Un aperitivo per incontrarsi, conoscere le nuove proposte e scoprire che per avvicinarsi allo spagnolo, al disegno o alla pittura non è necessario essere già esperti. Domenica 6 settembre alle 11, nella Sala GAL del Comune di Brinzio, è in programma la presentazione dell’istituto BrinART e dei suoi corsi.

L’appuntamento è pensato come un momento informale, accompagnato da un aperitivo, durante il quale sarà possibile conoscere più da vicino le attività proposte, fare domande e valutare la partecipazione ai corsi.

L’idea alla base dell’iniziativa è quella di creare un ambiente accessibile anche a chi si avvicina per la prima volta alle materie proposte: non servono particolari competenze di partenza, ma curiosità e voglia di imparare.

Tra le proposte ci sono i corsi di spagnolo, dedicati a grammatica, letteratura e conversazione. Le lezioni possono essere utili per il supporto scolastico, per arricchire il proprio curriculum lavorativo oppure semplicemente per il piacere di conoscere una nuova lingua.

La seconda proposta riguarda i corsi di disegno e pittura. Anche in questo caso l’invito è rivolto a tutti, compreso chi non ha mai frequentato un corso artistico o pensa di non essere particolarmente portato per il disegno.

Come sottolinea la presentazione dell’iniziativa, per cominciare bastano «un foglio, una matita e voglia di esprimerti». L’obiettivo è imparare attraverso la pratica, sperimentando e divertendosi, senza trasformare l’esperienza in una prova delle proprie capacità.

Durante l’appuntamento di domenica sarà possibile ricevere maggiori informazioni, provare le attività e confrontarsi sull’organizzazione dei corsi. Giorni e orari delle lezioni saranno definiti insieme ai partecipanti, così da individuare le soluzioni più adatte.

L’appuntamento è dunque per domenica 6 settembre alle 11 nella Sala GAL, presso il Comune di Brinzio, per un aperitivo e la presentazione di BrinART.