A Busto Arsizio la festa provinciale di Fratelli d’Italia: due giorni con i vertici nazionali del partito

Fratelli d’Italia scende in campo con la sua Festa Provinciale Tricolore, l’appuntamento annuale che il coordinamento provinciale del partito dedica al confronto politico e alla presentazione delle proprie iniziative sul territorio. Quest’anno la due giorni, in programma venerdì 11 e sabato 12 settembre, si terrà a Busto Arsizio, al Museo del Tessile di via Alessandro Volta, dove i lavori saranno aperti dal sindaco Emanuele Antonelli.

Due giornate fitte di appuntamenti porteranno a Busto Arsizio alcuni tra i massimi esponenti nazionali e regionali di Fratelli d’Italia: dal responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli a Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, passando per la sottosegretaria di Stato all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti e il coordinatore regionale Carlo Maccari. Attesi anche gli europarlamentari Mario Mantovani, Mariateresa Vivaldini e Paolo Inselvini, e il presidente della Commissione Finanze della Camera Marco Osnato.

Tra i deputati nazionali presenti figurano Andrea Tremaglia, Lorenzo Malagola, Andrea Mascaretti, Riccardo De Corato, Stefano Maullu, Grazia Di Maggio, Fabio Raimondo e Umberto Maerna, oltre al coordinatore provinciale Andrea Pellicini, promotore dell’iniziativa.

Spazio anche alla società civile, con il direttore generale della Pinacoteca di Brera Angelo Crespi che dialogherà con l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, e con il presidente del Distretto Aerospaziale della Lombardia Paolo Cerabolini. Presente pure il mondo dello sport, rappresentato dalla sottosegretaria di Regione Lombardia con delega a sport e giovani Federica Picchi. Il Consiglio regionale sarà rappresentato da Luigi Zocchi, Romana Dell’Erba e Maira Cacucci, mentre tra gli amministratori locali del partito, sempre più numerosi anche dopo le recenti vittorie a Somma Lombardo e a Luino, sono attesi diversi sindaci e assessori del territorio.

“Saranno due giorni di confronto sui temi di attualità della politica e dell’economia – ha dichiarato il coordinatore provinciale Andrea Pellicini – e serviranno al nostro movimento per partire nel migliore dei modi per affrontare le grandi sfide del 2027, anno in cui si terranno dapprima le elezioni provinciali e successivamente le elezioni amministrative dei comuni più importanti della provincia e infine quelle nazionali, bisogna ancora capire in quale ordine. Non possiamo farci trovare impreparati per questi appuntamenti decisivi per il futuro della provincia di Varese e dell’Italia”.

Il programma dell’11 e 12 settembre

Venerdì 11 settembre

Alle 18 i saluti introduttivi di Andrea Pellicini, deputato e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e del presidente del circolo cittadino Alberto Falciglia. Alle 18.30 spazio a “L’azione di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale della Lombardia” con i consiglieri regionali Maira Cacucci, Romana Dell’Erba e Luigi Zocchi, moderati da Riccardo Canetta. Alle 19.15 il tema “Conservatori in Italia e in Europa”, introdotto dal consigliere provinciale Lorenzo Silvio Maiocchi, con l’eurodeputato Mario Mantovani, il deputato Lorenzo Malagola e l’eurodeputata Mariateresa Vivaldini, moderati da Fabrizio Provera. Alle 20 la cena con Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, intervistato da Matteo Inzaghi. Chiude la giornata, alle 21.15, l’intervento di Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione del partito.

Sabato 12 settembre, mattina

Alle 10 i saluti di Salvatore Marino, membro dell’assemblea nazionale di Fratelli d’Italia. Alle 10.15 il panel “Formare il futuro” con la sottosegretaria di Stato all’Istruzione e al Merito Paola Frassinetti e il presidente Acof Mauro Ghisellini, moderati da Marco Linari. Alle 11 il tema della sicurezza nelle città con il deputato Riccardo De Corato, l’assessore di Busto Arsizio Claudia Cozzi e il consigliere comunale di Sesto Calende Marco Limbiati. Alle 11.45 le politiche nazionali per l’energia con l’imprenditore Francesco Carbone, il deputato Umberto Maerna e Giovanni Sorrentino di Cristoforetti Energia, moderati da Andrea Liverti. Alle 12.30 pausa pranzo.

Sabato 12 settembre, pomeriggio

Si riprende alle 15 con i saluti dei vicesindaci Luca Folegani (Busto Arsizio), Manuela Scidurlo (Somma Lombardo) e Luisa Savogin (Cassano Magnago). Alle 15.15 “Il futuro scende in campo: giovani, sport e comunità” con la deputata Grazia Di Maggio, la sottosegretaria regionale Federica Picchi e l’eurodeputato Paolo Inselvini, moderati da Fabrizio Fratus. Alle 16 il valore della cultura per lo sviluppo territoriale, introdotto da Anna Bernardini, con l’assessore regionale Francesca Caruso, il direttore generale di Pinacoteca di Brera, Biblioteca Nazionale Braidense, Palazzo Citterio e Cenacolo Vinciano Angelo Crespi e il direttore artistico del Teatro Sociale “Cajelli” di Busto Arsizio Federico Zanandrea, moderati da Matteo Inzaghi. Dopo la pausa caffè delle 16.45, alle 17 si parla di industria aerospaziale con “Varese: l’industria dello spazio”, introdotto dalla consigliera comunale di Vergiate Sarah Carlini, con il deputato Andrea Mascaretti, il presidente del Distretto Aerospaziale della Lombardia Paolo Cerabolini e il sindaco di Gorla Maggiore Pietro Zappamiglio, moderati da Marco Linari. Alle 17.45 “Le grandi sfide del 2027” con i deputati Marco Osnato, Andrea Tremaglia, Stefano Maullu e Fabio Raimondo, moderati da Andrea Della Bella. Chiude i lavori, alle 18.45, Carlo Maccari, deputato e coordinatore regionale lombardo di Fratelli d’Italia, intervistato da Silvestro Pascarella. A seguire cena e dj set.