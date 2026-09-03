A Busto Arsizio la “Fiera Equo di Quartiere”: una giornata tra produttori, degustazioni, laboratori e musica

Sabato 12 settembre al Bar Bottega Migrando di via Scisciana una giornata dedicata al commercio equo e solidale e alle produzioni del territorio. Dalle 10.30 alle 19.30 incontri, specialità equosolidali, pranzo itinerante e aperitivo con musica dal vivo

Il commercio equo e solidale incontra il quartiere con una giornata di festa, degustazioni e conoscenza dei produttori. Sabato 12 settembre, dalle 10.30 alle 19.30, il Bar Bottega Migrando di via Scisciana 20, a Busto Arsizio, ospiterà la “Fiera Equo di Quartiere”, appuntamento dedicato ai sapori, alle storie e ai prodotti legati a filiere più sostenibili e consapevoli.

Il programma prevede la presenza di produttori a chilometro zero, specialità equosolidali, laboratori e l’apertura della bottega per tutta la giornata. Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare a un pranzo a degustazione itinerante, per il quale è consigliata la prenotazione al numero WhatsApp 331 8912230.

La giornata proseguirà fino alla sera e, dalle 18, sarà accompagnata da un aperitivo con musica dal vivo. L’ingresso alla manifestazione è libero.

La Fiera rappresenta uno degli appuntamenti del progetto “G(i)usti dal mondo”, sostenuto nell’ambito delle iniziative per il commercio equo e solidale 2025-2026 con il contributo di Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

Nel documento di presentazione, il progetto viene descritto come un’iniziativa che promuove «il commercio equo e solidale come strumento di cambiamento e crescita per la comunità». Un percorso che, attraverso eventi, incontri, laboratori, degustazioni, corsi di cucina e attività educative, vuole avvicinare cittadini, famiglie, giovani e scuole alle storie che stanno dietro ai prodotti e alle loro filiere.

L’obiettivo è anche quello di rendere le botteghe luoghi di incontro e partecipazione: nell’abstract si sottolinea infatti come possano diventare «luoghi vivi di educazione al consumo consapevole, di partecipazione e di costruzione di relazioni più giuste e sostenibili».

La Fiera di Busto Arsizio traduce questi principi in una giornata concreta, mettendo insieme produttori, realtà locali, degustazioni e momenti conviviali. Il progetto, spiegano i promotori, culmina proprio nella «Fiera “Equo di Quartiere”, una giornata di festa e incontro con produttori, realtà del territorio, degustazioni, racconti di filiera e tante attività per grandi e piccoli».

Un appuntamento che riassume anche il messaggio conclusivo dell’iniziativa: «Conoscere, scegliere, partecipare. Insieme per un futuro più giusto».