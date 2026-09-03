A Busto Arsizio nuove corsie di svolta e attraversamenti luminosi in viale Duca d’Aosta

La sicurezza di viale Duca d’Aosta è tra i principali temi affrontati dalla Giunta comunale di Busto Arsizio. L’esecutivo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riorganizzazione della viabilità e il potenziamento della sicurezza pedonale lungo il viale, con un investimento complessivo di 50mila euro.

Il progetto, predisposto dai tecnici di Agesp SpA su richiesta del settore Viabilità del Comune, prevede nuove corsie di svolta a sinistra, nuovi attraversamenti pedonali, interventi per rendere più accessibili i marciapiedi e il potenziamento dell’illuminazione dedicata ai pedoni.

Viale Duca d’Aosta, nuove corsie e attraversamenti più sicuri

Nel dettaglio, saranno realizzate due nuove corsie di svolta a sinistra: una per l’immissione in via Lissoni e una per l’accesso a via Generale Biancardi.

Il progetto comprende inoltre nuovi attraversamenti pedonali in corrispondenza degli incroci con via Lissoni e via Miani, accompagnati dalla realizzazione di appositi scivoli sui marciapiedi per migliorare l’accessibilità.

Previsto anche il rafforzamento dell’illuminazione attraverso un sistema di Attraversamenti Pedonali Luminosi, gli APL, in continuità con la tecnologia già installata lungo il viale.

L’obiettivo indicato dall’Amministrazione è duplice: aumentare la sicurezza dei pedoni nel tratto interessato e, allo stesso tempo, rendere più fluida la circolazione dei veicoli.

Nuove opere lungo la Statale 33 nel quartiere Santi Apostoli

La Giunta ha approvato anche il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione previste lungo la Statale 33 del Sempione, nell’ambito del Piano di Lottizzazione 1/2024 per la realizzazione di una media struttura di vendita all’intersezione con via Tasso, nel quartiere Santi Apostoli.

Sono previste isole spartitraffico e l’installazione di markers stradali, i cosiddetti “occhi di gatto”, destinati a delimitare i sensi di marcia accanto al nuovo comparto.

Gli interventi comprendono inoltre la sistemazione dell’area destinata alla cessione gratuita per l’allargamento della Statale 33, una corsia di immissione in uscita dall’area commerciale, una pista ciclopedonale e un’aiuola a verde.

Busto Arsizio aderisce al Dono Day

Su indicazione dell’assessore Reguzzoni, la Giunta ha deliberato l’adesione all’undicesima edizione del Giorno del Dono #DonoDay2026, in programma il 4 ottobre e parteciperà al contest “#DonareMiDona Comuni” con l’iniziativa “BA Cuori Insieme”, promossa dall’Amministrazione comunale e dedicata al volontariato.

Al Parco Giotto un angolo in memoria di Matteo Granata

Accolta anche la richiesta dell’Associazione SuperDreams ODV per la realizzazione di un angolo commemorativo dedicato a Matteo Granata, il bambino scomparso lo scorso 30 aprile. Lo spazio sorgerà al Parco Giotto, nel quartiere Sant’Anna, nelle vicinanze della scuola dell’infanzia “Maria di Nazareth”, frequentata da Matteo.

La commemorazione, prevista per metà settembre, comprenderà la messa a dimora di un ulivo e di un bonsai da parte dell’associazione, mentre il Comune provvederà all’installazione di una panchina.

Rinnovato per tre anni il Controllo di Vicinato

Su proposta dell’assessore Cozzi, la Giunta ha inoltre approvato il rinnovo dell’adesione al protocollo d’intesa “Progetto Controllo del Vicinato”, promosso dalla Prefettura di Varese. Il progetto, già attivo da anni in città, punta a rafforzare la collaborazione tra cittadini, Amministrazione comunale e Forze dell’Ordine, favorendo la circolazione delle informazioni e una maggiore attenzione alle aree residenziali.

Il rinnovo avrà durata triennale e, nelle intenzioni dell’Amministrazione, servirà a migliorare la vivibilità dei quartieri e la percezione di sicurezza da parte dei residenti.

Patrocini per sport, salute, cultura e volontariato

La riunione di Giunta ha infine dato il via libera a una serie di patrocini, contributi e concessioni di spazi comunali.

Tra le iniziative sostenute figurano la nuova edizione del Torneo di Analisi Logica, promosso dall’Associazione Spazio Arte Carlo Farioli, che nel 2026/2027 introdurrà anche una “Finalissima tra Città”, e l’iniziativa di AIL Varese Como ODV collegata all’inaugurazione delle nuove camere sterili del reparto di Ematologia dell’Ospedale di Busto Arsizio, prevista nei primi mesi del 2027.

Patrocinato anche il corso gratuito di difesa personale organizzato da ASD FDKM Police Combat System l’8, 10, 15 e 17 settembre alla palestra dell’Istituto Pertini, oltre al Torneo di Prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia 2027, in programma dal 5 al 27 settembre al Tennis Club Busto Arsizio di Castellanza.

Tra le altre iniziative ci sono il progetto “Varese Premio Gianni Rodari”, promosso dall’Associazione Gavirate tra Parco e Lago, le attività della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione Varesina per la Campagna Nastro Rosa 2026, la presentazione della prima squadra della Aurora Pro Patria 1919 in piazza Santa Maria e il progetto “Un Sorso di Cura” dell’associazione A Casa di Bartolo APS, dedicato a demenza, caregiver e comunità.

Patrocinio anche per le Giornate FAI d’Autunno, in programma il 10 e 11 ottobre, con visite guidate al Cimitero Monumentale organizzate dalla Delegazione del Seprio del Fondo Ambiente Italiano.