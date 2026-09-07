A Busto Arsizio “Sincretismi”, corpi e materia nelle fotografie di Andrea Sardella

Dal 2 all’11 ottobre la Galleria Apromastore ospita il progetto fotografico fine art, un percorso in cui corpo umano, metallo, pittura e luce si incontrano e si trasformano

Dal 2 all’11 ottobre la Galleria Apromastore di Busto Arsizio ospita “SINCRETISMI – fusioni tra leggerezza e materia”, mostra di fotografia fine art di Andrea Sardella. Il progetto mette al centro il dialogo tra corpo umano, materia e luce, attraverso immagini costruite come incontri e trasformazioni.

Corpi, metallo e pittura nelle fotografie di Andrea Sardella

La mostra si sviluppa in tre momenti. Nel primo le sculture metalliche dell’artista Michele Penna entrano in relazione con il corpo dorato della modella, creando una continuità visiva tra figura umana e materia. Nel secondo il confronto si sposta sui colori e sui simboli dell’oro e dell’argento, che si intrecciano mantenendo però una propria identità.

Nel terzo nucleo del progetto il corpo umano sembra invece uscire dalla pittura, diventando una prosecuzione viva dell’opera. Carne e metallo, oro e argento, fotografia e pittura si fondono così in immagini che vogliono andare oltre il semplice ritratto.

Elemento centrale del lavoro di Sardella è la luce, utilizzata non soltanto come strumento tecnico ma come parte integrante della composizione, capace di scolpire le forme e creare atmosfere sospese.

Inaugurazione il 2 ottobre alla Galleria Apromastore

Andrea Sardella si è avvicinato alla fotografia nel 1994, dedicandosi inizialmente al paesaggio e alla camera oscura. Negli anni ha approfondito soprattutto il ritratto, la fotografia glamour e il nudo artistico, sviluppando una ricerca personale anche attraverso la collaborazione con lo scultore Michele Penna.

L’inaugurazione della mostra è in programma venerdì 2 ottobre alle 18 alla Galleria Apromastore, in vicolo dell’Assunta 5 a Busto Arsizio. Venerdì 9 ottobre alle 21 è previsto anche un incontro con l’autore.

La mostra sarà aperta al pubblico sabato 3, domenica 4, sabato 10 e domenica 11 ottobre, dalle 16 alle 20.