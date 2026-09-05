A Busto Arsizio torna “Autunno tra le righe”: la settima edizione si apre con Frida Kahlo
Dal 7 settembre la rassegna curata dalla Biblioteca Roggia propone sette incontri con gli autori. Il primo appuntamento al Museo del Tessile con la giornalista Paola Zoppi
Lunedì 7 settembre prende il via la settima edizione di “Autunno tra le righe”, la rassegna di incontri con gli autori organizzata dalla Biblioteca comunale G. B. Roggia, che rappresenta l’appuntamento conclusivo dell’anno culturale cittadino dedicato al libro. Il programma dell’edizione 2026 prevede sette appuntamenti complessivi pensati come un’occasione di ritrovo e confronto attorno alla lettura.
Come sottolineato dall’assessore alla Cultura e Identità Manuela Maffioli, la rassegna rientra tra i principali eventi della ripresa post-agostana e valorizza il ruolo della biblioteca comunale come spazio culturale di riferimento per la città, al termine di una stagione estiva che l’ha vista attiva come punto di aggregazione.
Il primo appuntamento è fissato per lunedì 7 settembre alle ore 20.30 nella Sala Conferenze del Museo del Tessile (via Galvani 2). Protagonista della serata sarà la giornalista, autrice e conduttrice radiofonica Paola Zoppi, che presenterà il volume In Messico con Frida Kahlo – l’autoritratto come geografia (Giulio Perrone Editore).
Nel corso dell’incontro, condotto in dialogo con Erika Montedoro, l’autrice ripercorrerà la traiettoria umana e artistica di Frida Kahlo attraverso una mappa geografica ed interiore che tocca le case, le città e le strade tra Americhe ed Europa in cui la pittrice messicana ha vissuto. Un racconto che supera la narrazione cronologica per esplorare la genesi della sua arte a partire dai luoghi, dal corpo e dalle parole dell’artista. L’ingresso alla presentazione è libero fino a esaurimento posti.
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