A Busto Arsizio torna Cuori Insieme: vetrina per 65 associazioni in centro e il voto del pubblico diventa una donazione

Domenica 13 settembre il centro di Busto Arsizio si trasforma di nuovo nella vetrina del terzo settore cittadino. Torna infatti Cuori Insieme, la manifestazione promossa dall’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute guidato da Paola Reguzzoni, giunta alla quinta edizione.

Dalle 10 vie e piazze ospiteranno gli stand delle associazioni con un obiettivo che quest’anno viene dichiarato in modo esplicito: non limitarsi a raccontare il volontariato, ma far entrare i cittadini dentro le attività.

Secondo quanto indicato dall’amministrazione, saranno 65 le associazioni presenti.

Piazza San Giovanni e l’area dedicata ai bambini

Il fulcro dell’edizione 2026 sarà piazza San Giovanni, dove dalle 10 aprirà Cuori Insieme Kids, la nuova area riservata a bambini e famiglie. Nel corso della giornata le associazioni si alterneranno con laboratori, giochi ed esperienze pensate per i più piccoli, con l’idea di avvicinare le nuove generazioni ai temi della solidarietà e della partecipazione. Alle 11.30, nella Basilica di San Giovanni, è prevista la celebrazione della Santa Messa.

Il “Passaporto delle Associazioni”

L’altra novità è il Passaporto delle Associazioni, che si potrà ritirare allo stand dell’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute, all’ingresso dell’area della manifestazione. Visitando gli stand e partecipando alle attività si raccolgono i timbri necessari a completare il percorso; chi lo porta a termine ha diritto a un piccolo aperitivo offerto dalla manifestazione.

Anche quel momento conviviale è stato pensato in coerenza con il tema della giornata: tra i protagonisti ci sarà Prison Beer, la birra sociale della Cooperativa La Valle di Ezechiele, realtà con sede legale presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio, che coinvolge persone detenute in percorsi di lavoro e reinserimento.

Il voto del pubblico si trasforma in un contributo

Insieme al passaporto ogni partecipante riceverà una scheda: al termine del percorso potrà indicare l’associazione che lo avrà colpito, coinvolto o emozionato di più. Le preferenze verranno raccolte in un’urna e la realtà che otterrà il maggior numero di voti riceverà una donazione.

Il pranzo dei volontari e gli spettacoli

Resta confermato uno degli appuntamenti diventati simbolo della manifestazione: dalle 13 alle 15 in piazza Vittorio Emanuele II si terrà il tradizionale pranzo dei volontari, organizzato dalla Protezione Civile.

Nel pomeriggio spazio a musica e spettacoli. Piazza Santa Maria ospiterà le esibizioni curate da Diego Barbati, il Busto Got Talent Kids dedicato ai giovani talenti e la Bellotti Band. In piazza San Giovanni andrà invece in scena il Music Show di Simone Bienati e Luca Cirigliano, che accompagnerà la giornata verso i saluti conclusivi.

L’appuntamento del 27 settembre

Cuori Insieme non si chiuderà il 13 settembre. Ai partecipanti verrà distribuito un coupon per l’appuntamento finale dell’edizione 2026, in programma domenica 27 settembre a Erba Fina: una mattinata pensata per bambini e famiglie, con attività e un momento conviviale conclusivo.

Le voci dell’amministrazione

L’assessore Paola Reguzzoni collega la manifestazione a una riflessione sul ruolo delle istituzioni di fronte alle fragilità: «L’Amministrazione ha il dovere di esserci, ma dobbiamo anche riconoscere che da sola non può intercettare tutti i bisogni, le fragilità e le situazioni di disperazione che possono manifestarsi sul territorio. Per questo è fondamentale la collaborazione con le realtà del Terzo settore come le 65 associazioni che saranno presenti a Cuori Insieme: realtà diverse, ma che insieme possono far emergere situazioni che altrimenti rischierebbero di rimanere invisibili. Il principio che deve guidarci è uno solo: non lasciare indietro nessuno».

Il sindaco Emanuele Antonelli lancia invece un appello al sostegno economico: «Non tutti hanno la possibilità di aiutare concretamente, di dedicare tempo o di essere presenti personalmente. Ma chi ha maggiori possibilità può offrire un contributo economico alle associazioni e alle realtà che operano sul territorio, permettendo loro di continuare a sostenere chi è più fragile».

L’assessore al Commercio Matteo Sabba chiama in causa gli esercenti: «È importante che il commercio cittadino entri sempre di più nel circuito degli eventi che vengono organizzati in città, un’occasione importante per portare persone a Busto Arsizio, anche da fuori città, e per creare nuove opportunità».

Il programma dettagliato della giornata, con gli orari delle singole esibizioni e il calendario delle attività di Cuori Insieme Kids, sarà diffuso attraverso i canali ufficiali della manifestazione.