A Busto Arsizio un fine settimana tra musica e shopping con “Suonami!” e “Lo Sbaracco”

Dal 4 al 6 settembre Busto Arsizio si anima con due appuntamenti ormai consolidati: “Suonami!” e “Lo Sbaracco”. Tre giorni che uniscono musica, commercio e iniziative per le famiglie, con l’obiettivo di accompagnare la conclusione dei saldi e riaccendere l’attenzione sulla stagione culturale cittadina in partenza.

Le due iniziative sono promosse dall’Amministrazione comunale insieme alle realtà del commercio locale e, come sottolineato durante la presentazione dagli assessori Manuela Maffioli e Matteo Sabba, puntano a creare una città più viva, partecipata e attrattiva.

Cultura e commercio insieme per animare la città

«Sono eventi che vedono cultura e commercio alleate verso il comune obiettivo di animare la città», ha spiegato l’assessora alla Cultura Manuela Maffioli.

La formula di “Suonami!” resta quella già sperimentata negli anni scorsi: pianoforti collocati in diversi punti di Busto Arsizio e messi gratuitamente a disposizione di chiunque voglia suonare, indipendentemente dal livello di preparazione.

Per Maffioli l’iniziativa rappresenta anche una sorta di anticipazione della programmazione musicale autunnale, che comprenderà appuntamenti come BustoFolk, il concerto nella casa circondariale del 25 settembre ed Eventi in Jazz.

Anche l’assessore al Commercio Matteo Sabba ha evidenziato il ruolo dello Sbaracco come occasione capace di richiamare cittadini e visitatori. «Il commercio e gli eventi possono portare turismo positivo, favorevole alla crescita della città», ha osservato, ricordando anche la presenza di iniziative dedicate ai bambini.

Sei pianoforti nelle strade con “Suonami!”

Dopo il successo delle precedenti edizioni torna quindi “Suonami!”, iniziativa ideata dall’Associazione Cieli Vibranti di Brescia.

Sabato 5 e domenica 6 settembre sei pianoforti verticali decorati saranno collocati in centro e nei quartieri di San Michele e Beata Giuliana. Gli strumenti saranno a disposizione di passanti, curiosi, studenti e appassionati, pronti a trasformare le vie della città in un palcoscenico diffuso.

I pianoforti saranno posizionati in piazza San Michele 4, piazzale Beata Giuliana 4, via Montebello 14, via San Gregorio 3, piazza Santa Maria-vicolo dell’Assunta 6 e via Milano 3.

L’invito è rivolto in particolare agli studenti delle scuole di musica e degli istituti scolastici cittadini a indirizzo musicale, ma anche ai semplici appassionati che vorranno mettersi alla prova davanti ai passanti.

Lo Sbaracco chiude la stagione dei saldi

Dal 4 al 6 settembre il centro cittadino ospiterà anche la Festa del Commercio, conosciuta come “Lo Sbaracco”, promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Comitato Commercianti Centro Cittadino, Ascom e Distretto del Commercio.

I negozianti esporranno prodotti e articoli su stand e piccoli banchi all’esterno delle attività, proponendo prezzi scontati su abbigliamento, accessori, prodotti per la casa e altre categorie merceologiche.

L’iniziativa nasce per sostenere il commercio di vicinato e offrire ai consumatori l’opportunità di fare acquisti in presenza a prezzi convenienti, chiudendo simbolicamente il periodo dei saldi e anticipando le proposte della nuova stagione.

A rendere ancora più particolare l’atmosfera saranno proprio le note provenienti dai pianoforti di “Suonami!”, creando un collegamento diretto tra shopping e musica nelle vie cittadine.

Il Kids Market per i più piccoli

Sabato 5 settembre torna anche il Kids Market, dedicato ai bambini e pensato come un piccolo mercato dello scambio e del riuso.

Per una giornata saranno i più piccoli a vestire i panni dei commercianti, preparando la propria bancarella e scegliendo giochi, libri e oggetti che non utilizzano più da scambiare con altri bambini.

L’iniziativa vuole trasformare il mercato in un’esperienza educativa, offrendo l’occasione di riflettere sul valore degli oggetti, sul riuso e sulla condivisione.

Per ogni banchetto è previsto un contributo solidale di 5 euro, che sarà devoluto all’associazione La Casa di Chiara.

Un fine settimana diffuso tra centro e quartieri

Con “Suonami!” e “Lo Sbaracco”, Busto Arsizio propone quindi un fine settimana capace di mettere insieme pubblici diversi: dagli appassionati di musica alle famiglie, fino a chi sceglierà le vie del centro per approfittare delle ultime occasioni dei saldi.

Musica dal vivo, shopping, attività per bambini e iniziative solidali accompagneranno tre giornate pensate per vivere la città e valorizzarne contemporaneamente il tessuto culturale e commerciale.

Informazioni utili

Date: venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre 2026

Luogo: centro di Busto Arsizio e quartieri di San Michele e Beata Giuliana

Suonami!: sabato 5 e domenica 6 settembre

Lo Sbaracco: dal 4 al 6 settembre

Kids Market: sabato 5 settembre