A Busto Arsizio Villa Ottolini Tosi ospita il Duo Arte del Pizzico

Venerdì 4 settembre nuovo appuntamento degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, inserito nel cartellone di BA Estate. Protagonista della serata sarà il Duo Arte del Pizzico

Venerdì 4 settembre alle 21 Villa Ottolini Tosi accoglie un nuovo appuntamento degli Incontri Chitarristici e Mandolinistici Bustesi, inserito nel cartellone di BA Estate. Protagonista della serata sarà il Duo Arte del Pizzico, formato da Federica Battaglia e Silvia Cicic.

Un concerto dedicato agli strumenti a plettro

La serata propone un viaggio nella musica da camera per mandolino dal Settecento a oggi, con un programma che attraversa epoche e stili diversi.

Il pubblico potrà ascoltare musiche di Domenico Scarlatti, brani tratti dai manoscritti del fondo Noseda per mandolino, composizioni di Carlo Munier e Claudio Mandonico.

Il Duo Arte del Pizzico a Villa Tosi

Il Duo Arte del Pizzico nasce all’interno di un ensemble fondato nel 2018 nella classe di mandolino del Conservatorio “G. Verdi” di Milano.

Federica Battaglia e Silvia Cicic sono musiciste diplomate con il massimo dei voti e vantano esperienze in ambito accademico e nelle principali orchestre mandolinistiche lombarde.

L’esperienza dell’ensemble

Le due interpreti hanno collaborato con realtà come l’Orchestra di Mandolini e Chitarre “Città di Brescia”, i Mandolinisti Bustesi, l’Estudiant