A Cantello la chiesetta si illumina di blu per la Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica
Il Comune ha aderito alla campagna promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica illuminando di blu la Torre Campanaria della Chiesa della Madonna in Campagna per sensibilizzare i cittadini
La chiesetta della Madonna in Campagna a Cantello si illumina di blu in occasione della Giornata Mondiale della Fibrosi Cistica. Il Comune ha scelto di aderire alla mobilitazione globale dell’8 settembre, accogliendo l’invito promosso dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica per sensibilizzare i cittadini e sostenere la ricerca scientifica contro questa patologia. (Foto di Roberto Premoli)
L’iniziativa a Cantello
L’Amministrazione comunale ha voluto dare un segnale visibile di vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie, scegliendo proprio il monumento più rappresentativo e carico di storia del paese. La struttura del campanile della Madonna in Campagna farà da scenario a questa illuminazione speciale, tingendosi del colore simbolo della campagna nazionale.
Il contributo del territorio
La realizzazione del progetto è stata possibile grazie all’impegno pratico sul campo. «Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento al Sig. Mauro Innocenti – il messaggio promosso dall’Amministrazione comunale – la cui preziosa e concreta collaborazione ha reso possibile l’illuminazione della nostra Torre, regalandoci uno spettacolo di grande impatto visivo ed emotivo».
Un messaggio per la comunità
L’evento punta a coinvolgere direttamente la cittadinanza in un momento di riflessione condivisa. L’accensione delle luci vuole essere un gesto simbolico ma significativo per richiamare l’attenzione sull’importanza del sostegno alla ricerca medica. L’invito rivolto a tutti i residenti è quello di ammirare il monumento illuminato e di partecipare idealmente a questa giornata di speranza.
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