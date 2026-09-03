A Caronno Varesino arriva la Festa di Comunità 2026

Dal 17 al 21 settembre torna, come ogni anno, la Festa di Comunità di Caronno Varesino e Travaino, organizzata dalla Parrocchia “San Vincenzo martire” presso l’Oratorio: cinque giorni per ritrovarsi, stare insieme e vivere la comunità tra fede, buona cucina, musica, giochi, tornei e tanto divertimento.

Un programma pensato davvero per tutti. I bambini potranno divertirsi con il circuito di biciclette, cimentarsi nei laboratori artistici e creativi e scoprire il misterioso Pozzo delle Sorprese.

Per i ragazzi spazio al torneo di calcio a 5 e all’attesissimo CALCIOBALILLA VIVENTE, grande protagonista della festa, in programma domenica 20 settembre alle ore 15.00. Una sfida spettacolare e tutta da vivere, con in palio per i vincitori un buono vacanza di una settimana a Marilleva (TN). Per partecipare è possibile iscriversi al 351. 93.02.358. Anche gli adulti avranno i loro appuntamenti, con i tornei di Scala 40 e Burraco.



E quando arriva la sera, spazio alla musica: sabato sera DJ Manga e domenica sera la Famousa Balcon Band accompagneranno la festa con musica e intrattenimento per tutte le età.

A rendere ancora più speciale l’appuntamento ci sarà la cucina della festa, aperta durante le giornate, con tante proposte della tradizione e non solo: pasta, gnocchi, polenta, brasato, grigliata di verdure, dolci e molto altro. Non mancheranno inoltre lo stand gastronomico, con panini con wurstel e salamella, patatine e sfiziosità, e il bar per una pausa in compagnia.

La festa sarà inoltre arricchita dagli appuntamenti religiosi legati alla celebrazione della comunità, in un percorso che unisce momenti di fede e di preghiera a occasioni di incontro, allegria e condivisione.

Una festa per bambini, ragazzi, adulti e famiglie, dove ognuno può trovare il proprio momento e dove il piacere di stare insieme diventa il vero protagonista. Un’occasione per ritrovarsi e vivere, tutti insieme, il bello della comunità di Caronno Varesino e Travaino.

Il programma completo e gli orari delle singole iniziative sono disponibili sulla locandina allegata. Vi aspettiamo!