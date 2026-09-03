Tempo Libero
A Caronno Varesino arriva la Festa di Comunità 2026
Appuntamento dal 17 al 21 settembre per la manifestazione organizzata dalla Parrocchia “San Vincenzo martire” presso l’Oratorio
Dal 17 al 21 settembre torna, come ogni anno, la Festa di Comunità di Caronno Varesino e Travaino, organizzata dalla Parrocchia “San Vincenzo martire” presso l’Oratorio: cinque giorni per ritrovarsi, stare insieme e vivere la comunità tra fede, buona cucina, musica, giochi, tornei e tanto divertimento.
Un programma pensato davvero per tutti. I bambini potranno divertirsi con il circuito di biciclette, cimentarsi nei laboratori artistici e creativi e scoprire il misterioso Pozzo delle Sorprese.
Per i ragazzi spazio al torneo di calcio a 5 e all’attesissimo CALCIOBALILLA VIVENTE, grande protagonista della festa, in programma domenica 20 settembre alle ore 15.00. Una sfida spettacolare e tutta da vivere, con in palio per i vincitori un buono vacanza di una settimana a Marilleva (TN). Per partecipare è possibile iscriversi al 351. 93.02.358. Anche gli adulti avranno i loro appuntamenti, con i tornei di Scala 40 e Burraco.
E quando arriva la sera, spazio alla musica: sabato sera DJ Manga e domenica sera la Famousa Balcon Band accompagneranno la festa con musica e intrattenimento per tutte le età.
A rendere ancora più speciale l’appuntamento ci sarà la cucina della festa, aperta durante le giornate, con tante proposte della tradizione e non solo: pasta, gnocchi, polenta, brasato, grigliata di verdure, dolci e molto altro. Non mancheranno inoltre lo stand gastronomico, con panini con wurstel e salamella, patatine e sfiziosità, e il bar per una pausa in compagnia.
La festa sarà inoltre arricchita dagli appuntamenti religiosi legati alla celebrazione della comunità, in un percorso che unisce momenti di fede e di preghiera a occasioni di incontro, allegria e condivisione.
Una festa per bambini, ragazzi, adulti e famiglie, dove ognuno può trovare il proprio momento e dove il piacere di stare insieme diventa il vero protagonista. Un’occasione per ritrovarsi e vivere, tutti insieme, il bello della comunità di Caronno Varesino e Travaino.
Il programma completo e gli orari delle singole iniziative sono disponibili sulla locandina allegata. Vi aspettiamo!