A Casalzuigno manufatti e creazioni di ieri e di oggi a Villa Della Porta Bozzolo

sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 oltre 40 artigiani e designer d’eccellenza, laboratori tematici, dimostrazioni e visite guidate speciali

Sabato 26 e domenica 27 settembre, Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) ospiterà la seconda edizione di “Ceramica. Manufatti e creazioni, di ieri e di oggi”. Per l’occasione, la mostra mercato si presenta rinnovata e ampliata, con un percorso espositivo diffuso e immerso nel verde, accanto al viale dei tigli, nel giardino segreto, dove oltre 40 espositori selezionati tra artigiani e designer esporranno e venderanno le loro creazioni.

Ad arricchire l’appuntamento, la presenza di rigattieri e collezionisti di ceramiche e porcellane vintage, per far dialogare la produzione contemporanea con la memoria storica del materiale ceramico. Un intero weekend per riscoprire il fascino senza tempo dell’artigianato artistico contemporaneo e della tradizione manifatturiera locale nella cornice della fastosa dimora del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano nel cuore della Valcuvia. La “villa di delizia”, a due passi dal Lago Maggiore, costruita nel Cinquecento come casa di campagna e trasformata nel Settecento in sontuosa residenza estiva, racconta la storia di una ricca famiglia lombarda – tra saloni affrescati in stile rococò e il monumentale giardino all’italiana dallo spettacolare effetto prospettico – e custodisce un prezioso scrigno di collezioni ceramiche, tra le quali spiccano le sorprendenti veilleuse donate da Mino Baldissera.

Il pubblico sarà invitato a scoprire le creazioni uniche di alcuni tra i più interessanti artisti e artigiani del panorama ceramico contemporaneo, come i manufatti realizzati con argille naturali e materiali di recupero dell’artista e architetta croata Tanja Haramincic; o come le preziose sculture di Giulia Bonora per il suo marchio Keramo, realizzate con la tecnica della sottrazione, utilizzata solitamente per l’intaglio del legno. Spiccano poi i vasi antropomorfi di Giacomo Viva per Viva Ceramics, modellati attraverso un “caos controllato” grazie a piccoli petardi inseriti nell’argilla cruda, per dare vita a pezzi che si collocano a metà strada tra immaginario mitologico e gusto pop contemporaneo. E ancora, le creazioni multiformi di Pietro Sganzerla, le bizzarre creature in ceramica di Babao Collection, i vasi spigolosi e geometrici di Maccu Ceramiche e i lavori realizzati con tecnica Raku di Maurizio Campello: sono solo alcune tra le eclettiche creazioni protagoniste dell’evento. Oltre alla possibilità di acquistare sculture, complementi d’arredo e oggetti d’uso quotidiano, l’evento è l’occasione per partecipare a un ricco palinsesto di laboratori tematici e assistere a dimostrazioni di tecniche e lavorazioni dal vivo, dalla modellazione alla decorazione.

I partecipanti potranno infatti realizzare un piccolo animale portauovo, dando forma a un oggetto curioso e inusuale pensato per apparecchiare la tavola con un tocco di creatività; o imparare a modellare una trottola di terra cruda utilizzando un’argilla naturale raccolta a pochi km da Casalzuigno; personalizzare un bicchierino in ceramica disegnando direttamente a matita; sperimentare con l’argilla intervenendo sulla superficie di un oggetto modellato attraverso un’alchimia di materiali e processi che ne trasformano l’aspetto; personalizzare un bicchierino in ceramica disegnando direttamente a matita. E ancora, attraverso la tecnica della lastra, si potranno creare segnaposto per piante aromatiche decorati con impronte di fiori, foglie, semi, rami.

L’evento sarà anche l’occasione ideale per scoprire le collezioni ceramiche custodite all’interno della Villa. Un ciclo di visite guidate speciali, infatti, inviterà il pubblico a rileggere gli interni storici attraverso il dettaglio delle sue collezioni: dalla preziosa raccolta di veilleuse – stupefacente collezione di tisaniere di Mino Baldissera, donata al FAI nel 2018 -, ai vasi da farmacia, fino al servizio da tavola proveniente dalla storica Società Ceramica Italiana (SCI), una vera e propria eccellenza manifatturiera fondata nella vicina Laveno a metà Ottocento. Per l’occasione, nella filanda della Villa sarà allestito un Cafè Brocante, con un’offerta di bevande e piatti stagionali, dolci e salati, dalla prima colazione alla merenda, con gelati, torte, piccola pasticceria, tè e tisane serviti rigorosamente su porcellane d’epoca, a cura dello chef varesino Marco Dossi con il suo catering Love in the kitchen. Con il Patrocinio del Comune di Casalzuigno.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2026” è reso possibile grazie al sostegno di aziende che condividono con il FAI l’impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano: Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, Nims, società del Gruppo Lavazza che rafforza il proprio sostegno al FAI per il 2026 in qualità di sponsor, Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il quattordicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza, PiùMe insegna che opera nel settore della distribuzione specializzata di prodotti per la cura della persona e della casa, per il primo anno sponsor del progetto, e di Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da oltre 15 anni, che dal 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo. Grazie anche a Coop Lombardia, sponsor degli Eventi nei Beni FAI della Lombardia. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia.

Nella foto, uno dei laboratori di “Ceramica 2025”, foto di Barbara Verduci © FAI.